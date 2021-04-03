我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

橙縣民眾為槍擊案遇難男童募款

記者王全秀子╱橙縣報導
善心人士為槍擊案中不幸遇難的九歲男童Matthew Farias發起募捐。（取自GoFundMe）
善心人士為槍擊案中不幸遇難的九歲男童Matthew Farias發起募捐。（取自GoFundMe）

加州橙縣日前發生重大槍擊案件，44歲嫌犯Aminadab Gaxiola Gonzalez在一處辦公樓內殺害四人，其中包括九歲男童Matthew Farias。案發後，當地善心人士在網站上為死於非命的男童發起募捐。

橙縣警局巡官Jennifer Amat表示，案發地點位於林肯大街（Lincoln Ave）西202號大樓的庭院內，槍擊案現場是這棟辦公樓內的房地產服務公司「Unified Homes」，由受害者Tovar與妻子共同經營管理。

橙縣檢察長Todd Spitzer日前表示，嫌犯Gonzalez應被判處死刑，這是一個特殊情況的謀殺案，且有多名受害者。在這場可怕的大屠殺中，男孩的母親試圖保護兒子，然而，這名無辜的小男孩還是在母親的懷抱中遇害。

雖然橙縣警局暫未公布受害者姓名，但據主流電視ABC7從受害者家屬了解到，他們分別是Luis Tovar，Genevieve Raygoza，Leticia Solis，以及九歲男童Matthew Farias。該男孩的母親Ismeralda Tamayo是槍擊事件中的唯一倖存者，目前住院治療。

聖塔安那居民Marlene Alcaraz在募捐網站「GoFundMe」上，為遇難的九歲男童Matthew Farias發起募捐，幫助其家人支付喪葬費。截至2日上午11時已籌集到約2萬元，接近於籌款目標2萬5000元。該募捐網址：https://www.gofundme.com/f/mathew-farias-oc-shooting?qid=aaa6e388f99dc708f71dfcc828ad3cdb。

橙縣 槍擊 加州

上一則

鑽石獅子會助宏恩醫院 捐17萬4000隻鞋套

下一則

台灣大師吳欽、黃福壽雕刻展 寶爾博物館登場

延伸閱讀

世界晚報／亞裔一家大白天遭襲擊 嫌犯不講理先揮拳

世界晚報／亞裔一家大白天遭襲擊 嫌犯不講理先揮拳
橙縣槍擊案嫌犯被控四項謀殺三項企圖謀殺七罪

橙縣槍擊案嫌犯被控四項謀殺三項企圖謀殺七罪
南加橙縣民眾為屠殺案死於非命的男童募捐

南加橙縣民眾為屠殺案死於非命的男童募捐
兩周三起屠殺案奪走22條人命 政府民間控槍呼聲再起

兩周三起屠殺案奪走22條人命 政府民間控槍呼聲再起
400萬人買槍 3月售槍史上次高 不少是被逼出來的亞裔美國人

400萬人買槍 3月售槍史上次高 不少是被逼出來的亞裔美國人
南加州槍擊濫殺…母以身擋子彈 仍救不回9歲兒

南加州槍擊濫殺…母以身擋子彈 仍救不回9歲兒

熱門新聞

網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
橙縣芳泉谷（Fountain Valley）一白人男子駕駛銀色Lexus汽車（紅圈處）23日早上辱罵Judy滾出社區。（Judy提供）

白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」

2021-03-27 15:40
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

2021-03-28 18:39
洛杉磯市街頭搶案，紅衣黑人嫌犯走向受害者。（LAPD提供）

洛杉磯市街頭 黑人嫌犯重拳擊倒路人搶劫背包手機

2021-04-01 15:18
柯斯塔梅沙(Costa Mesa)警方28日在搜尋一對嫌疑人。（警局臉書）

南加華人常進出的購物中心停車場 驚傳兩人被搶

2021-03-28 17:36
加州大學舊金山分校傳染病學專家Monica Gandhi表示，加州不大可能會出現新冠病毒第四次激增。（ ABC7視頻新聞截屏）

3個理由 這位學者打賭「加州不會有第四波疫情」

2021-04-01 18:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃