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洛縣50歲以上開打疫苗 重啟規範出台

記者謝雨珊／洛杉磯報導
自4月1日起，洛縣所有50歲及50歲以上居民可以開始接種疫苗；4月15日起，所有16歲和16歲以上居民均可接種疫苗。（Getty Image)
自4月1日起，洛縣所有50歲及50歲以上居民可以開始接種疫苗；4月15日起，所有16歲和16歲以上居民均可接種疫苗。（Getty Image)

自4月1日起，洛縣所有50歲及50歲以上居民可以開始接種疫苗；4月15日起，所有16歲和16歲以上居民均可接種疫苗。洛縣公共衛生局1日指出，目前疫苗短缺，即便民眾符合資格，仍有可能無法接種疫苗，呼籲大眾耐心等候。洛縣將繼續增加疫苗供量，預計在4月底之前，有望每周取得100萬劑疫苗。

歡迎符合資格民眾上www.VaccinateLACounty.com註冊預約。接種疫苗完全免費，不問移民身分。此外，洛縣將於4月5日正式進入橙色級別，將有更多商家重啟及放寬規定。

不提供餐飲的酒吧可提供室外服務，無櫃檯服務；桌子之間相隔八呎，每桌容納六個人最多三個不同家庭；無現場娛樂表演，但可觀看電視節目；僅顧客就坐時才可提供飲食品；消費時間限制在上午11時30分至晚10時。

餐廳室內消費容量從25%增加至50%，棋牌室室內服務允許容量25%，但不允許在桌上提供食物和飲料。從事禮拜場所室內容量增至50%。健身中心室內容量增至25%，可以提供室內泳池。電影院容量從25%增至50%。觀眾按預購座位就坐，就坐時相隔六呎，只能在就坐後餐飲。家庭娛樂中心如保齡球館及休息室容量為25%。副食超市及零售店容量可增至75%，但建議在4月15日工作職員完成接種疫苗前，容量仍限制在50%。展覽館、動物園以及水族館容量增至50%。

美髮沙龍、普通理髮店、個人護理服務業等室內容量增至75%，提供服務時職員及消費者均需要戴口罩，並要求該場所職員必須戴N95口罩或口罩與面罩結合使用。

無食品服務的釀酒廠、酒莊以及其它酒廠，可提供室外服務，室內消費容量限制在25%，或最多100人，以少為好，按照與酒吧一樣運作規則及時間。室內消費要預約，時間限制為90分鐘。不允許有現場表演，但可在戶外觀看電視節目。

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