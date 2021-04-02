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加州獲逾38萬劑 州長紐森帶頭打嬌生

記者楊青／綜合報導
紐森1日接種嬌生疫苗，一針搞定。（MSNBC）
紐森1日接種嬌生疫苗，一針搞定。（MSNBC）

加州州長紐森1日接種嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，一針搞定。全美大多數州也從1日開始，輪到50歲以上的普通民眾大規模接種新冠疫苗。加州將從本月15日起，開放16歲以上的民眾打疫苗。

紐森當天選擇在洛杉磯西南地區的寶爾溫岡（Baldwin Hills）的購物中心（Crenshaw Plaza）接受疫苗注射，同時接受多家電視台現場採訪。他鼓勵50歲以上的民眾趕緊預約打疫苗，早打早安全。他同時警告說，加州目前面臨新的變種病毒威脅，至少有七種變種病毒威脅大家，所以，打了疫苗後依然不能掉以輕心。

洛杉磯縣政委員Holly Mitchell當天陪同紐森施打疫苗，她自己同時也接種了一劑嬌生疫苗。這位非裔縣政委員不忘在州長面前，表達疫情對非裔和拉丁裔的衝擊，但沒有提到亞裔。

到1日爲止，加州已施打疫苗超過1800萬劑，其中670萬人打完兩針。紐森表示，加州本周獲得250萬劑疫苗，這個數量基本可以滿足加州未來一周的用量要求。最近兩個月，加州每周獲得聯邦分配的疫苗140萬劑至160萬劑不等。洛杉磯市長賈西提一度表示洛杉磯市的疫苗供不應求，不過最近幾周，疫苗的供應與需求已基本持平，陸續到達加州的嬌生疫苗為38萬300劑。

目前加州大約4000萬居民和商家逐漸恢復正常生活和經營，加州的死亡和感染人數也在穩步下降中。紐森强調要繼續保持防疫警惕，從本月15日開始，16歲以上州民可以施打疫苗。

嬌生疫苗，一針搞定。（MSNBC）
嬌生疫苗，一針搞定。（MSNBC）

疫苗 加州 紐森

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