洛杉磯飛台北 華航5月增班

全世界開始大規模疫苗接種，洛杉磯 往返中國大陸和台灣 的航班是否會相應增加？中國大陸的航空公司表示，目前航班計畫只做到6月底，尚無增班跡象。相比之下，洛杉磯飛往台北的航班則比較積極，中華航空預計5月開始將洛杉磯／台北航線 增加至每周三班，且6月會增加安大略飛往台北的航線。

隨著台灣和美國全面接種疫苗，且學校5月和6月陸續放假，中華航空開始部署增加航班。華航地區營業經理李宜真表示，華航安大略航線會在6月開通，一個月有兩班，目前設定的飛行時間是6月10日和24日，因為機場和航班還都需要恢復時間，同時也要看市場的需求。目前都是出發前兩個月才能確定航班，安大略航班目前只能確定到6月。如果台灣政府能放寬防疫管限，從14天縮短到7天，民眾往來意願會增強，航班也會相應調整。

對於洛杉磯飛台北航線，她表示，目前4月是一周兩班即周二和周六，到5月和6月會變成一周三班，每周二、周四和周六。值得一提的是4月21日會增加一班，且只售豪華經濟艙和商務艙的機票，票價比平日便宜。如豪華經濟艙往返含稅的價格是1633元，平日要1800元左右。而商務艙要5034元，平日要7100元，民眾如有需求且時間有彈性，可選擇4月21日從洛杉磯出發。

長榮航空客服表示，該公司４月和５月從洛杉磯飛往台北是一周三班，每周二、周四和周六，５月之後的航班計畫還不清楚，平均往返票價是在1800元左右。

目前乘坐台灣的航空公司需要提供在出發前三天的核酸檢測報告，周六和周日不計算在內。

相比台灣防疫政策的彈性方向，中國大陸的檢疫規定一路加碼，需要提供雙陰檢測報告，且抗體呈陽性還要做CT等，且航班數量只有減沒有增。中國國際航空公司表示，目前航班計畫還是照舊，每周一班直到6月底，7月後還無法確定，因為出入境政策和防疫政策隨時都在變化。南方航空表示，現在航班數量基本保持不變，做航班計畫目前只能一月一做，目前沒有增班計畫。

達美航空從底特律到上海一周有四班，周一周三各一班和周五兩班，但是5月5日開始又回歸到底特律和西雅圖每周各兩班飛往上海。

達美航空7月1日開始計畫增加洛杉磯到上海的航班，每日一班，西雅圖到北京大興機場的航班每日一班。預計5月1日後開放客艙所有的座位，在此之前座位都是隔開的。另外達美在4月14日開始將為旅客提供零食，到6月初，乘坐頭等艙或者美國境內一些主要城市的航線客人將會看到熱食選擇。

美聯航則繼續保持舊金山飛往上海浦東，一周四班，周三、周五、周六和周日。