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新冠住院半數出現後遺症 專家：打疫苗後明顯好轉

記者楊青／洛杉磯報導
南加大流行病專家黃重德醫師。（本報檔案照）
南加大流行病專家黃重德醫師。（本報檔案照）

新冠肆虐全美超過一年，50個州染疫總數累計超過3050萬，雖然高達98%的人最終重返生活正軌，但疫情給人留下的後遺症卻千差萬別，一些病患全無後顧之憂；一些病患出現短期不適；一些病患則可能面臨相當長遠而深重的病痛折磨。流行病專家表示，此次新冠感染住院治療者半數留下後遺症，而施打疫苗，可望緩解和改善症狀。

南加大流行病專家黃重德醫師表示，一年來的臨床觀察顯示，新冠病毒感染後期情況每個人大不相同，但統計顯示，感染嚴重入住醫院的人，出院後一半都或多或少有後遺症。感染之後如果出現身體極度疲憊和呼吸困難，頭疼，喉嚨痛等重症狀況，醫生都會要求他們立即住院。在這些重症病患中，大約五分之一的人因情況繼續惡化不幸死亡，剩下80%的人會好轉回家，但一半的人會有後遺症。

黃重德表示，新冠感染後遺症最主要的表徵是類似病毒感染時的症狀，氣喘、呼吸困難，一些人會發燒，時常感覺精神不好，關節疼痛，睡眠品質不好，失眠。他表示，目前醫療部門已注意到這些病人的情況，診斷為這些人身體上的病毒沒有完全消失，還存留在體内，比如一些病患的鼻咽檢查已沒有問題，但病毒可能存留在他們的肺部，所以一些感染者在出院之後，又因情況不佳重新回到醫院隔離治療。

過去一年一直戰鬥在南加州抗疫一線，黃重德表示，一些新冠後遺症可能隱藏更深。曾有病人出院後一直檢查不出其身體不適的原因，最後在其痰液中才檢查出殘留的新冠病毒；一些感染者本來肺部功能就不好，感染治療之後恢復緩慢，仍會較長時間出現呼吸困難和疲倦；還有一些人則可能因抗原和抗體引起免疫系統疾病，出現關節疼痛、類風濕關節炎、紅斑狼瘡等病症。一些人的後遺症在一兩個月内會逐漸好轉消失，一些人拖到半年才逐漸恢復。

他表示，目前治療新冠感染後遺症還沒有特效藥，只能診斷治療，根據症狀給一些止痛藥或幫助呼吸順暢。最近很多病例報告顯示，打疫苗之後後遺症狀明顯好轉，目前尚未有打了疫苗的感染者出現死亡的病例報告。

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