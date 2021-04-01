上山下海、乘風逐浪… 世報U視頻 帶您玩得開心

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周末到了，大小伙伴們，整理好行裝，世界日報 4月1日將隆重推出全新周播欄目「集合！周末這樣玩」，我們一起出發，上山下海、乘風逐浪，尋覓一個周末好去處。

新冠疫苗逐漸普及，眼見曙光就在不遠處，憋了一年多，又正值春日好時光，想要出去玩出去放鬆的心是不是蠢蠢欲動。該去哪兒玩，怎麼玩才安全？每周四推出的「集合！周末這樣玩」將精心推薦一個好地方，千字篇幅娓娓道來，兩三分鐘視頻聚焦精粹之處。不用再浪費腦細胞考慮這個周末該去哪，跟著我們，吃喝玩樂，在這個欄目你都能找到。

你若想接觸大自然，與幾百隻野生孔雀來一次親密約會，南加 亞凱迪亞市孔雀園會是一個好去處；你若想安慰一下鄉愁，聖瑪利諾市漢庭頓圖書館 的中國園林會讓你置身他鄉彷彿是故鄉；你若想尋一處世外桃源，看海豚和飛魚，卡特琳娜島定不會讓你失望。

來吧，跟著我們一起出發。可以是一人的短途旅行，泡泡溫泉酒店，休整疲倦了一周的身心；可以帶孩子去郊外採摘時令果蔬，去農場親近小動物；或呼朋喚友，爬山下海，放空自我；或選一藝術長廊，與大師安靜對話，洗滌靈魂。

集合！周末就是這樣玩。跟隨我們的鏡頭和文字，一起探尋南加各處好風光。這是一檔集合文字、圖片、視頻的全新欄目，期待您的參與和意見，在影片留言區發表評論、或在世界新聞網新聞下表達您的意見，亦或者發送郵件至[email protected]，告訴我們您對新欄目的建議，哪些地方您也想帶著大家一起玩。

周末，集合，我們一起玩。大家準備好了嗎，4月1日世界日報新欄目「集合！周末這樣玩」，每周四，我們不見不散。點擊進入【U視頻】頻道鏈接：https://www.youtube.com/channel/UCzz9ahHBNir6psSq6HPaIzw，選擇「集合！周末這樣玩」播放列表，或掃描下方二維碼直接進入列表，一起看一看您可能喜歡的周末好去處！