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洛縣下周迎橙級 解禁步步為營

記者王若然／洛杉磯報導
洛縣5日將正式執行橙色級別經濟措施。（美聯社）
洛縣5日將正式執行橙色級別經濟措施。（美聯社）

洛縣已經達到加州政府設定的橙色級別標準，但洛縣政府為了謹慎起見，決定等到下周一（4月5日）才開始執行橙色（Orange Tier）級別的經濟開放措施，但將會比加州政府的規定更嚴格。

雖然洛縣30日達到橙色級別標準，但根據加州規定，一個縣在降至另一個級別之前，必須要保持至少三周沒有上升的情況，才可以進入下一級別。因此技術上來說，洛縣目前還未在紅色級別保持三周。然而加州政府免除了洛縣和橙縣這一要求。

橙縣已經在3月31日實行橙色級別經濟政策。但洛縣政府表示要等到下周一開始。洛縣衛生局局長費若表示「我們從過去記取教訓，」如果沒有採取完全準備，再次大規模重啟經濟只會讓病例增加。

費若表示，橙色級別商戶開放準則將在2日發布在洛縣衛生局網站。橙色級別意味著更廣泛開放的經濟行為，但洛縣規定將比加州政府要嚴格一點。

其中最大的改變包括酒吧在橙色級別可以進行戶外營業，時間限於上午11時30分至晚上10時。桌子之間的距離至少八呎。此外，按照加州政府規定，橙色階段零售業不再有室內人數限制，但是洛縣將規定超市等零售業室內不得逾75%客容量，並「強烈建議」在4月15日之前不超過50%。

在橙色級別下，電影院、教堂，博物館，動物園，水族館，餐廳的客容量將從25%提至50%；健身房將從10%提至25%；紙牌室和家庭娛樂中心可以開始室內營業，客容量不超過25%；道奇球場觀眾數量可以從目前的20%上升至33%；主題公園可以從15%上升至25%。

飲酒店（Breweries， Wineries）室內客容量可以達到25%，室內並允許打開電視，但不得有現場表演。

長堤市（Long Beach）有自己的衛生局，因此3月31日已進入橙色等級，並執行加州政府橙色等級下的經濟行為規定，包括取消零售業室內限制人數。

巴沙迪那（Pasadena）也有自己的衛生局，但決定跟隨洛縣腳步，於下周一再進入橙色級別。

儘管疫情好轉，經濟進一步開放，洛縣官員仍呼籲民眾繼續保持警惕，做好防疫。

洛縣3月31日新增40例新冠肺炎死亡病例，新增648例確診病例。累積死亡人數2萬3143人，累積確診人數為121萬9562人。

洛縣 加州 零售業

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