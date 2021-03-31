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疫情緩解 洛杉磯縣4月5日起實施橙色級別

記者啟鉻／綜合報導
洛縣隨著疫情緩解，即將在4月5日進入橙色級別。（資料圖片）
洛縣隨著疫情緩解，即將在4月5日進入橙色級別。（資料圖片）

南加洛杉磯縣3月30日（周二）符合州府經濟重啟藍圖規定的橙色級，但將於4月5日（周一）開始，實施橙色級別重啟標準，需要提醒的是，首先要求民眾無論在任何地方，除了就餐或用飲品之外，都要保持戴口罩，避免發生被病毒意外感染。以下是縣府出台的進入橙色級部分需要注意的新規。

不提供套餐的酒吧可以提供室外服務，無櫃檯服務；桌子之間相隔八呎，每桌容納六個人最多三個不同家庭；無現場娛樂表演，但可觀看電視節目；僅顧客就坐時才可提供飲食品；消費時間限制在上午11時30分至晚10時。

無食品服務的釀酒廠、酒莊以及其它酒廠，可以提供室外服務，室內消費容量限制在25%，或最多100人，以少為好，按照與酒吧一樣運作規則及時間。室內消費要預約，時間限制為90分鐘。不允許有現場表演，但可以在戶外觀看電視節目。

餐廳室內消費容量增加至50%，或200人，盡量少於這個數字為好。棋牌室允許在容量25%提供室內服務，不允許在桌上提供食物和飲料。從事禮拜場所室內容量增至50%。健身中心室內容量增至25%，可以提供室內泳池。

電影院容量增至50%，或200人，少則為好。觀眾按預購座位就坐，就坐時相隔六呎，並只能在就坐後餐飲。家庭娛樂中心比如保齡球館及休息室容量為25%。 副食超市及零售店容量可增至75%，並建議在4月15日工作職員完成接種疫苗前，限制容量在50%。

美髮沙龍、普通理髮店、個人護理服務業等室內容量增至75%，提供服務時職員及消費者均需要戴口罩，除非提供的某些服務項目需要顧客去除口罩。要求該場所職員必須戴N95口罩或口罩與面罩結合使用。

展覽館、動物園以及水族館容量增至50%。

據州府30日公布的數據，洛縣已經達到新增COVID1-19感染者每10萬人3.6例，檢測陽性比例是1.3%，兩者均比上一周下降，上周增加新冠肺炎感染數是每10萬人3.7例，檢測陽性比例是1.8%。

據最新疫情數據，洛縣30日新增新冠肺炎感染死亡26例，新增感染者386例，自疫情發生以來，總計死亡2萬3100餘例，感染者總數超過121萬8900例。

檢測 疫情 洛縣

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