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橙縣疫情 31日起進入寬鬆橙色級

【橙縣訊】
橙縣進入橙色重啟表
橙縣進入橙色重啟表

南加橙縣縣府3月30日宣布進入疫情進一步寬鬆的橙色級。縣政委員Doug Chaffee表示，正式開始橙色級是在31日，將是奇妙充滿陽光的一天，將實施新的橙色級重啟經濟規則。不過橙縣不會只停留在橙色級。

據州府最新發布各地每周疫情數據，橙縣新冠病毒檢測陽性比率從2.1%至1.7%，調整後平均一周新冠肺炎感染比例，從上周二發布的每10萬人3.5例降至2.8例。該縣衡量高風險社區檢測呈陽性比率指標，即風險最高群體染疫指數（Health Equity Quartile rate），從上周的3.2%降至2.6%。

橙縣31日進入橙色級，酒吧提供室外服務。（資料圖片）
橙縣31日進入橙色級，酒吧提供室外服務。（資料圖片）

橙縣進入疫情進一步寬鬆橙色級，允許更多商業重啟。零售店將不限制室內容量，教會、電影院、展覽館、動物園及水族館將擴大容量，自25%至50%。餐廳將室內就餐容量擴大至50%，酒莊將容量25%的情況下提供室內服務，不提供食品的酒吧重啟後首次提供室外服務。體操及健身中心擴大容量至25%，家庭娛樂中心可提供室內保齡球活動。

30日，橙縣新增新冠肺炎感染者106例，新增死亡14例。自疫情開始以來感染者總數超過25萬例，死亡逾4700例。

橙縣 疫情 檢測

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