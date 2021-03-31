我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美病故破55萬 已施打1億4760萬劑疫苗

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

子女送父親金表 遭覬覦被搶受重傷 尋回金表曲折

記者邵敏╱洛杉磯綜合報導
韓裔老人遭搶並被毆，24克拉被劫的勞力士金錶終於拿回。(unsplash.com)
韓裔老人遭搶並被毆，24克拉被劫的勞力士金錶終於拿回。(unsplash.com)

一年前，一對亞裔老夫婦在內華達州街頭遭暴力搶劫並被毆打，不但亞裔老人身上戴的24克拉勞力士金表被搶劫，並被打成重傷。事後，老人一直在尋找這塊傳家之寶，最近得知，金表已被賣給一家洛杉磯的典當行。同時搶劫他的嫌犯則因故身亡，讓他尋回金表的過程頗為曲折。

這家洛杉磯的典當行聲稱，當時是在不知劫犯身分的情況下，以1萬6000元拿下這塊勞力士金表。典當行老闆稱，金表主人若想拿回傳家寶，同樣需要支付1萬6000元，因為典當行也是受害者。

更加錯綜複雜的是，該案的搶劫犯在逃亡期間已意外身亡。案件究竟是怎樣的來龍去脈？韓裔老人能否索回被劫的傳家之寶？

根據洛杉磯NBC電視台，被害人吳漢新和吳美加（Hasin和Myungja Oh，譯音）夫婦1975年從韓國移民到美國，他們辛苦工作，先後從事送貨等服務行業、開折扣店、經營汽車旅館和酒店，退休後定居拉斯維加斯地區。

「那天，我幾乎失去生命。」吳漢新回憶當時場景，仍然心有餘悸。 2019年10月19日，他在內華達州Henderson街頭突遇襲擊，頭部、手臂、身體各處均遭打擊，手腕上24克拉金表當場被劫，妻子吳美加也遭受毆打，導致腿部受傷。

被劫金表是吳漢新75歲生日時，三名成年子女送的生日禮物。「 我們認為這將成為我們的傳家寶。」女兒Sumee說，金表代表著父親實現美國夢的成就。

暴力搶劫案發生後，當地警察很快鎖定39歲的嫌疑人Robert E. Pearce。 2021年1月27日，警方在洛杉磯市日落大道五層公寓進行逮捕行動，嫌疑人Pearce企圖逃跑，他爬上陽台欄杆，失去控制後從五層公寓樓跌落，當場摔在人行道上，兩小時後在醫院宣告死亡。

負責該案的偵探Nathan Calvano，在洛杉磯一家典當行找到疑似被劫金表，該表序列號與被劫手表完全一致，偵探還獲得了嫌疑人Pearce在交易手表過程中留下的指紋，經過一系列證實，典當行當時以1萬6000元抵押獲得的這塊金表正是被害人吳漢新被搶劫的傳家寶。

被劫金表該何去何從？擁有金表的典當行提出典當行也是受害者，被害人吳漢新若想取回被劫金表，應向典當行支付同樣的價格。

被害人認為被劫金表本就屬於自己，理應物歸原主，被害人向當地警方尋求幫助，但警方稱，這已是民事案件，警方無權干涉。

一名熟悉加州典當業法的律師說，若典當行是在不知嫌疑人身分的情況下，無意中購買或典當的贓物，典當行可被視為第二被害人，法律允許典當行可以要求第一被害人補償當時購買贓物的錢款。

通常類似案件，法官會在起訴犯罪嫌疑人後下令將贓物返還被害人，但這起案件比較特殊，因為犯罪嫌疑人已經死亡，由於沒有起訴過程，法官也沒有機會下令歸還手表。

近日，典當行律師稱，店主在經過考慮後決定將金表物歸原主，並放棄相關費用。

洛杉磯 美國 亞裔

上一則

SB82「小偷」法案 加州反對聯盟痛斥縱容放膽搶劫

下一則

洛杉磯地區房客 可申請多達1萬元房租紓困金

延伸閱讀

LAX一家航空服務公司將使用噴氣燃料　可望減少污染

LAX一家航空服務公司將使用噴氣燃料　可望減少污染
亞裔子女送父親金錶 遭覬覦被搶受重傷 尋回金錶曲折

亞裔子女送父親金錶 遭覬覦被搶受重傷 尋回金錶曲折
新冠疫苗相關的網路詐騙無奇不有 要警惕一些危險訊號

新冠疫苗相關的網路詐騙無奇不有 要警惕一些危險訊號
場邊人語／晉級四強 八隊比槍

場邊人語／晉級四強 八隊比槍
加州七冠王高中 進軍全國學術十項全能賽

加州七冠王高中 進軍全國學術十項全能賽
洛杉磯殺人犯被錯誤釋放 20天後交通攔檢回籠

洛杉磯殺人犯被錯誤釋放 20天後交通攔檢回籠

熱門新聞

網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
橙縣芳泉谷（Fountain Valley）一白人男子駕駛銀色Lexus汽車（紅圈處）23日早上辱罵Judy滾出社區。（Judy提供）

白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」

2021-03-27 15:40
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

2021-03-24 14:23
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

2021-03-28 18:39
美甲店亞裔業者Jackie近日收到一封疑似是仇恨亞裔的黑函信件。（KTLA)

「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信

2021-03-25 20:33
艾塔迪納（Altadena）周一下午發生一起疑似家庭命案，一男一女兩兄妹疑似在家中被女子的兒子砍殺致死。（NBC 4）

60幾歲的南加兩兄妹被妹妹兒子砍死 友人Zoom全程看

2021-03-23 14:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形
一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？

一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？