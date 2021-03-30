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橙縣重啟 將進入橙色等級

記者謝雨珊／橙縣報導
橙縣疫情降溫迅速，最快將在本周三降至加州重啟經濟藍圖的橙色等級。（NBC LA)
橙縣疫情降溫迅速，最快將在本周三降至加州重啟經濟藍圖的橙色等級。（NBC LA)

橙縣疫情降溫迅速，最快將在31日(周三)降至加州重啟經濟藍圖的橙色等級。這意味著，橙縣將迎來更多商家重啟，放寬更多限制：零售商及購物中心將不再限制客容量；電影院、博物館、水族館、教堂增加至50%客容量；餐廳室內堂食也開放50%客容量；健身房從10%升至25%客容量等。

除了餐廳室內堂食可恢復50%客容量外，酒莊室外服務可恢復25%的客容量，不提供餐點的酒吧可恢復戶外服務，保齡球等家庭娛樂中心也可恢復室內營運。

橙縣政府執行長Frank Kim表示，橙縣七日平均每10萬人只有3.3例，確診率在上周五（26日）為1.8%，實際上已符合進入疫情最低的黃色階級，但其他條件尚未達黃色階級程度，因此最快將先晉升橙色階級。

為了替更多人施打疫苗，協助降溫疫情，橙縣將於31日在柯斯塔梅沙 (Costa Mesa) 增設新的大型疫苗施打中心。橙縣縣政委員Katrina Foley表示，疫苗中心將提供得來速（drive-thru) 及現場預約服務。另外，橙縣警局局長Don Barnes宣布，將於4月2日重新開放縣監獄的探訪服務。目前一個月僅開放一次探訪，警局也將為所有的牢犯接種疫苗。

橙縣縣政委員Lisa Bartlett表示，要不是州政府放寬重啟經濟標準，納入社會健康公平狀況的評估（health equity category），橙縣不可能這麼快可進入橙色等級。她也提到，隨著接種疫苗的需求增多，預計下周將額外分配到6萬470劑疫苗。鼓勵大眾繼續遵守防疫措施。

橙縣 疫苗 疫情

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