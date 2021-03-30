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洛縣府：復活節將至 防疫別鬆懈

洛杉磯訊
洛縣持續疫情降溫，有望本周末進入橙色階段。（本報檔案照）
洛縣持續疫情降溫，有望本周末進入橙色階段。（本報檔案照）

洛杉磯縣疫情穩定持續好轉，29日是西裔勞工領袖Cesar Chavez的生日，值此之際，洛縣政府官員呼籲員工們繼續做好防疫措施。洛縣政府正商討進入橙色等級的可能，最快可能在本周末實現。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）說，病毒在社區中每傳播一次，就會增加傳播率，也會增加病毒變種的可能。民眾必須做好每一步防疫措施，阻斷病毒傳播。在Cesar Chavez生日這天，提醒所有勞工不要對防疫鬆懈。

洛縣29日新增確診病例378例，累計確診121萬8583人，新增死亡病例七人，累積死亡病例2萬3084人。但衛生局表示，周一的病例數字會比實際低一些。

洛縣政府反覆強調，堅持嚴格防疫的重要性，尤其復活節等假期將到來。聯邦政府29日也向全美民眾呼籲不要對防疫鬆懈，表示在某縣、州，疫情已出現反撲，不要像歐洲等國家那樣重蹈覆轍。

洛縣4月1日開始，50歲以上人士可以開始接種疫苗，目前洛縣約有10%的居民完成疫苗接種。但新冠變種病毒也在社區中傳播。雖然洛縣將在本周收到迄今最龐大的疫苗數量，共33萬8100劑，但隨著4月1日50歲以上人士均可接種疫苗，符合資格的人群將增加80萬至100萬人。疫苗仍會緊俏。

洛縣政府已於上周達到橙色級別標準，如果本周持續符合該級別標準，則可進入橙色階段。但最早也將在本周五或下周初。在該階段，商家如餐廳，博物館，水族館，健身房等都可提高室內客容量。

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