領失業金 1萬200元可免稅

新的新冠肺炎紓困案提供的失業金免稅額讓失業者省下了一筆錢。（unsplash）

令人苦惱的報稅 季又到了，新冠疫情期間領到的失業救濟金，是否還要再被剝一層皮，繳稅給政府？何種情況才能抵稅？

拜登總統日前簽署1兆9000億元新冠肺炎紓困 法案，進一步提供優惠給失業救濟金領取者。在2020年領取失業救濟金，年收入15萬元以下的個人或家庭，領取的1萬200元失業金 不必課稅；夫妻合報則可申請2萬400元失業金免稅額。聯邦政府將持續發放每周300元失業金直至9月6日。

申請失業的民眾，會陸續收到去年失業金總額的報稅表1099-G。為跟上新紓困法案的改變，國稅局更新了報稅軟體系統及指南。已為2020年領取失業福利完成報稅的民眾，不需要填寄修正稅表(amended tax return)等，國稅局將自動發還1萬200元失業福利的退稅。國稅局建議，曾在2020年領取失業津貼，但目前尚未申報個人所得稅的納稅人，應該確認所有提報給國稅局的資料都是正確的。

許多人在去年受疫情影響被解雇或時薪減少，開始領取失業金。按照聯邦政府規定，失業金需交所得稅，加州政府則不對失業金課稅。提供免稅額給失業家庭，對於許多人來說就是個天大的好消息。會計師李新忠表示，針對1萬200元失業金不課稅的規定，只要收入在15萬元以下的個人，前面的1萬200元不課稅，但超出這個金額之後的錢仍需繳稅。夫妻合報則可申請2萬400元的免稅額。

多數人領失業金時未付預繳稅，結果報稅時面臨欠稅困擾，且欠稅金額不算小。會計師施啟祥表示，免稅額的優惠對很多失業者來說是一種解脫。他舉例舉例，有一對夫妻受疫情影響雙雙失業，兩人在去年靠著領取失業金過活，在2020年各拿了2萬9500元。但事先未交預繳稅，年收入的聯邦稅率12%，夫妻合報算下來需交3000多元稅。

施啟祥說，若按照新紓困法案加上1萬200元的失業金免稅額，這對夫妻只需繳交1100多元，聯邦稅率也從12%變成10%，必須上繳的欠稅額瞬間少了近2000元，大大減輕了經濟壓力。假設這對夫妻膝下有三子，加上新紓困法案給予的兒童抵稅額，有望幫助這對夫妻省下領取失業金所欠下的預繳稅，一毛錢都不用交。