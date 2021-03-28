尾隨15分鐘…橙縣白男4度罵華婦 嗆滾出社區

橙縣芳泉谷（Fountain Valley）一白人男子駕駛銀色Lexus汽車（紅圈處）23日早上辱罵Judy滾出社區。（Judy提供）

橙縣華人 女性清晨遛狗兩次遭遇陌生白人男子辱罵，不僅要她「滾出社區，滾出這裡」，還一路尾隨15分鐘中途掉頭四次就為了罵她！橙縣芳泉谷（Fountain Valley）華人居民Judy之前看到亞裔 被歧視和仇恨犯罪的新聞，以為這種事不會發生在自己身上，結果23日早晨的經歷讓她委屈憤怒幾乎崩潰。

來自台灣的Judy在芳泉谷已經住了36年，當地是一個長者比較多的小城。幾年前先生過世後，她時常清晨出門遛狗，同行的還有一個幫忙的西裔男孩。兩個月前她遛狗時，有一名年約60歲的白人男子，開著一輛銀色Lexus汽車經過他們身邊時，大吼「滾出這裡」，當時她沒有理會。結果23日早上7時45分左右，她在當地的Snowdrop道遛狗時，又碰到這名頭髮灰白的白人男子。這次此人顯得更加憤怒，坐在車裡幾乎用盡全身力氣大吼「滾出社區，滾出這裡」，還飆着髒話。同時一路開車尾隨著他們罵聲不斷。

Judy說，對方一路尾隨了15分鐘，從Snowdrop道一路尾隨到Pearl街，為了靠近罵她，途中還掉頭四次，甚至逆行。前兩次掉頭，罵人者沒有戴著口罩。第三次，對方車子已從她身邊開走很遠，結果又掉頭開回來，戴上了口罩衝著他們繼續罵。Judy當時心裡發毛，但強忍著憤怒，同時勸說陪同的西裔男孩不要發作。因為她擔心如果反擊，對方會更憤怒，可能會做出失去理智的事情。

回到家，Judy越想越委屈和憤怒，忍不住對著過世先生的照片大哭。她說，從來沒有被人如此對待過，如果先生還在世，一定不會允許別人這麼欺負她。平時遛狗她常和鄰居打招呼，沒聽大家講過有類似的遭遇，為什麼偏偏是她，而且是接連發生？她覺得自己是被鎖定的目標。

她說，這是有選擇性的霸凌，且兩個月連續發生兩次，任何人遭遇此事都會覺得自己被威脅了。她一向與人為善，平時遛狗都會把別人狗丟的大便撿起來，難道因為她是亞裔就必須滾出社區？

第二天Judy去警局報案，警察 告知說，如果她當時打電話報警，警察會到現場問明緣由，案子才能成立。每個人都有權利使用美國街道，如果攻擊者再度出現可以報警。

現在Judy改變了遛狗路線，沒有再遇到這個白男。前幾天她看到亞裔被仇恨攻擊的電視新聞，還以為離自己很遠，未料很快遭遇了霸凌。她提醒亞裔同胞多加小心，保護好自己。