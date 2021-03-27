聖蓋博谷各級民代、華社 齊呼反歧視

聯邦、加州、洛杉磯縣華裔民選官員及聖蓋博谷華人社團和商家26日舉行集會，呼籲所有華人眾志成城，勇敢發聲，將仇恨和歧視趕出華人社區。（記者楊青／攝影）

聯邦、加州、洛杉磯縣華洋民選官員及聖蓋博谷華人 社團和商家26日舉行聯合集會，呼籲所有華人和亞裔 眾志成城，勇敢發聲，將仇恨和歧視趕出華人和亞裔社區。

由美國洛杉磯華人華僑聯誼會主辦的停止對亞美人仇恨集會，當天得到聯邦眾議員趙美心、加州衆議員周本立、洛杉磯縣政委員會主席巴格辦公室代表吳忠國、阿罕布拉市長Sasha Renee Perez、洛杉磯縣警察局天普分局局長Mark Reyes以及羅省中華會館等傳統僑社團體站臺支持。

●接連攻擊亞裔 駭人聽聞

美國洛杉磯華人華僑聯誼會主席馬樹榮開場表示，華人自從踏上美利堅土地，一直是勤勞、善良、守法、樂於奉獻的族群，從當年修建鐵路，到美國各個時期的建設，華人表現出對美國的熱愛和忠誠，對美國貢獻良多。但現在，華人和亞裔卻面臨層出不窮的仇恨攻擊和歧視，尤其對華人和亞裔年長者的攻擊接二連三，駭人聽聞，華人和亞裔不能繼續保持沉默，應該勇敢站出來，反擊仇恨犯罪 和歧視。

趙美心表示，當天是她自新冠疫情發生以來第一次親自參加社區活動。她表示，過去一年，全美針對亞裔的仇恨犯罪甚囂塵上，有關部門接到的仇恨犯罪和仇恨事件超過3800起，華人和亞裔一定要發出怒吼，讓全國人民都覺醒起來。

●面對仇恨犯罪 堅決反擊

周本立表示，針對亞裔和華人的仇恨犯罪和歧視，一如當年的排華思潮和二戰後日裔集中營行動的延伸，必須堅決反擊。他希望在加州議會推動反仇恨犯罪法案，包括增加亞裔仇恨犯罪的研究經費，幫助精神病患治療等等。

阿罕布拉市長表示，作爲聖蓋博谷華裔和亞裔人口最多的城市，阿罕布拉對針對亞裔的仇恨犯罪和歧視高度關注，市府和警方鼓勵民眾無論是自己遭遇還是聽到看到大小仇恨犯罪和事件，都應該馬上報告，讓仇恨和歧視無處可藏。

●警局優先處理仇恨犯罪

特別抽空參加當天集會的天普警察分局局長雷耶斯表示，天普警察局已經做好準備，並將優先處理仇恨犯罪報告。他表示，目前天普分局能夠講亞洲語言的警員超過20人，任何仇恨犯罪報告都將得到最快處理，即便是不諳英語的民眾，也要勇敢報案，警局將會安排相應語種的翻譯處理案件。他鼓勵民衆一定要「see something, say something」。警方同時提醒華裔和亞裔民眾，尤其老人，晚上不要單獨出門，不要攜帶大量現金，走路不要看手機講電話，走路要注意觀察周邊情況，確保安全，同時鼓勵攜帶合法的自衛工具，萬一遇到狀況發生，馬上打電話626-285-7171向天普警察局報告，緊急情況趕緊打911求援。