華裔戰勝病魔 癒後仍有後遺症 靠中醫調理

醫院提供的食品。（小林提供）

在紐約 感染新冠肺炎的華裔年輕人小林，2月初返回河濱縣棕櫚泉市家中，正在恢復健康。他說，雖然病癒，但仍有一些症狀伴隨，比如呼吸不順暢，無法如患病前一樣深呼吸並持續較長時間，身體容易疲勞，天氣有變化時感到胸痛，種種症狀都是患病前沒有過的，或者是新冠肺炎後遺症。

目前他正用一位中醫師傳授的方法，恢復身體健康。但他說，他採用的方法不一定適用其他人。提及他使用枸杞、紅棗、百合、紅糖放在一起煮，然後服用，可望增強體力；還有他將燙燙的雞蛋放在肺部的地方滾動，希望這樣可以吸收肺部濕氣，讓肺部盡快恢復正常功能。

幸運的是他這次染病醫療費用全免。他提及入院後，因不適應醫院的飲食，加上不願意進食，體重瘦了十幾磅。他說，按照華人 傳統，持續咳不要飲冷水。而醫院卻不提供熱水，提供的牛奶也是冷冷的，食物也不可口，只好餓著肚子。好在後來情況有所改善，並依靠申請當地的白卡，所有入院費用全免，省了數萬元醫療費，很是欣慰。小林也提醒，一旦感染新冠病毒，若在家裡隔離服藥作用不明顯，要立即就醫，勿要耽擱，否則會有生命危險。

小林說，在他生病期間，內陸活泉教會伍師母發動教友為他祈禱，給他帶來生命力量，幫他度過生命危急時刻。神奇的是，在醫院真的有華人護士來幫助他。對於未來前途，小林說，希望身體恢復後，返回中國 ，嘗試找到金融界工作。對這次在紐約求職染疫經歷，他說，若知道只能在線上求職遞簡歷，還不如當初就在家裡不去紐約了，也不會發生感染新冠病毒的經歷。

伍師母則表示，小林父母來自中國大陸，是活泉教會教友，加入教會有十餘年。而且樂於從事慈善，非常有愛心。小林能這麼快出院，也是大家一起虔誠禱告的結果，他會愈來愈好。