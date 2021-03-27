我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

華裔戰勝病魔 癒後仍有後遺症 靠中醫調理

記者啟鉻╱洛杉磯報導
醫院提供的食品。（小林提供）
醫院提供的食品。（小林提供）

紐約感染新冠肺炎的華裔年輕人小林，2月初返回河濱縣棕櫚泉市家中，正在恢復健康。他說，雖然病癒，但仍有一些症狀伴隨，比如呼吸不順暢，無法如患病前一樣深呼吸並持續較長時間，身體容易疲勞，天氣有變化時感到胸痛，種種症狀都是患病前沒有過的，或者是新冠肺炎後遺症。

目前他正用一位中醫師傳授的方法，恢復身體健康。但他說，他採用的方法不一定適用其他人。提及他使用枸杞、紅棗、百合、紅糖放在一起煮，然後服用，可望增強體力；還有他將燙燙的雞蛋放在肺部的地方滾動，希望這樣可以吸收肺部濕氣，讓肺部盡快恢復正常功能。

幸運的是他這次染病醫療費用全免。他提及入院後，因不適應醫院的飲食，加上不願意進食，體重瘦了十幾磅。他說，按照華人傳統，持續咳不要飲冷水。而醫院卻不提供熱水，提供的牛奶也是冷冷的，食物也不可口，只好餓著肚子。好在後來情況有所改善，並依靠申請當地的白卡，所有入院費用全免，省了數萬元醫療費，很是欣慰。小林也提醒，一旦感染新冠病毒，若在家裡隔離服藥作用不明顯，要立即就醫，勿要耽擱，否則會有生命危險。

小林說，在他生病期間，內陸活泉教會伍師母發動教友為他祈禱，給他帶來生命力量，幫他度過生命危急時刻。神奇的是，在醫院真的有華人護士來幫助他。對於未來前途，小林說，希望身體恢復後，返回中國，嘗試找到金融界工作。對這次在紐約求職染疫經歷，他說，若知道只能在線上求職遞簡歷，還不如當初就在家裡不去紐約了，也不會發生感染新冠病毒的經歷。

伍師母則表示，小林父母來自中國大陸，是活泉教會教友，加入教會有十餘年。而且樂於從事慈善，非常有愛心。小林能這麼快出院，也是大家一起虔誠禱告的結果，他會愈來愈好。

紐約 中國 華人

上一則

洛縣新冠每日住院人數 首次降到700以下

下一則

接觸外賣染疫？華裔確診時肺部已一片白

延伸閱讀

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫
快看世界／他們凌晨消毒紐約地鐵 卻低薪無保險

快看世界／他們凌晨消毒紐約地鐵 卻低薪無保險
爭取成功 紐約皇后區貝賽設長期接種站 即起預約

爭取成功 紐約皇后區貝賽設長期接種站 即起預約
領跑東奧聖火 石原聰美染疫康復後喊希望

領跑東奧聖火 石原聰美染疫康復後喊希望
紐約市議會通過取消市警有限豁免權 若成法全美首例

紐約市議會通過取消市警有限豁免權 若成法全美首例
口乾舌燥以為多喝水就沒事 檢查肺功能竟只剩3成

口乾舌燥以為多喝水就沒事 檢查肺功能竟只剩3成

熱門新聞

20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

2021-03-24 14:23
爾灣居民提供涉嫌攻擊亞裔老人的哈士奇犬主人背影。（網路照片）

爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

2021-03-22 02:19
亞裔婦女在加油站被罵：向我鞠躬，否則滾回你原來的地方。（視頻截圖）

「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵

2021-03-23 02:20
Real Water宣布回收旗下產品。（Real Water網站）

5童染肝炎1童換肝 Real Water鹼性水下架 Costco曾賣

2021-03-20 10:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理