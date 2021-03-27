接觸外賣染疫？華裔確診時肺部已一片白

小林被注射治療藥物。（小林提供）

住在南加州內陸的一名林姓華裔年輕人（以下簡稱小林），2021年初在紐約求職過程中，不幸感染新冠肺炎病毒，起初誤以為是重感冒。當確診新冠病毒（COVID-19）呈現陽性時，他的肺部已經一片白色即纖維化，經緊急入住當地醫院治療搶救後已轉危為安，目前病癒返回南加家中。

這位不幸感染新冠的華裔年輕人表示，雖然病癒，仍有一些伴隨症狀，目前正採用傳統中醫偏方恢復體力，希望恢復正常後，能找到稱心工作。

小林現年25歲，是剛畢業的金融專業碩士，希望畢業後到紐約華爾街 找到理想工作。他身高1.8米，體重200斤，體格不錯。他於2020年8月間到紐約，希望憑藉金融專業進入華爾街工作，開展新天地。他與女友，還有兩位室友一起在紐約市 合租一套公寓。由於當地疫情嚴峻形勢反復尚未解除，他只能在公寓裡通過電腦在線上傳簡歷應聘各金融機構職位。因為華爾街各證券交易所也在避疫，無法線下面試求職人員。

足不出戶 未料病毒找上門

2021年1月間，紐約地區的新冠病毒感染病例再次升高。小林也不敢貿然出門，擔心發生意外感染新冠病毒。1月中旬，他發生輕微流感，出現流鼻涕症狀，由於年輕身體壯，他未太在意。一天他訂了一個外賣，在他開門接過外賣員遞送的外賣後，當晚身體發生不適。他說，「接外賣的過程不過十幾秒，但我還是被病毒感染了。」當天晚上，他出現頭痛，咳嗽不停，胸口痛，發高燒攝氏39度，睡覺時身上衣服被汗水濕透，喪失味覺，但尚可以聞到醋的味道。由於嗅覺沒有完全喪失，他還以為是流感後變成重感冒。最後竟發展到晚上持續劇烈咳嗽無法入睡。

小林說，他與女友在公寓裡租住一間臥室，另外兩位室友各住一間臥室。其中一名女室友出去次數較多，但並未出現任何感染症狀，而他幾乎足不出戶，卻出現諸多新冠肺炎病毒感染症狀。於是他決定去當地一個檢測 中心檢測。當被告知結果陽性時，他幾乎不敢相信，決定再測一次，還是陽性。終於讓他確認得了新冠肺炎。他回憶如何感染時，想到那次不久前叫的外賣，猜想他由於感染流感導致免疫力降低，恰好訂外賣時，被外賣可能帶有的新冠病毒感染。

肺部纖維化 味嗅覺幾乎喪失

由於小林被確診感染，醫生建議他拍X光片。結果出來後，醫生說他肺部已經一片白色，就是所謂的感染新冠病毒肺部纖維化，並且已經很嚴重，要他趕緊入院治療，否則會出現生命危險。小林說，在入院前一周，他已經感覺身體有些沉重，胸痛加劇，持續咳嗽，味覺嗅覺已近喪失。但或許因為平時比較健康，感覺病症不是太重。提及入院時，還看到走廊邊的病床上，有用白布單遮蓋的患者遺體，怵目驚心。

小林入院病房醫療設施。（小林提供）

小林入院後，醫生檢測他血氧含量是91，若繼續降下去，就會有生命危險；正常血氧量是95至100之間。據醫師說，如果數字低於92，就應該立即前往醫院急診室或急救中心求助，而且只要略微低於95，也會導致死亡危險增加。小林說，當時他已經走路搖搖晃晃，非常虛弱了。他感到怕冷、疲勞及出現耳鳴，對外界反應遲鈍，還有其它身體上的困擾。

採血清治療 服用瑞德西韋

小林入院期間每天要被護士抽十幾管血漿。（小林提供）

小林說，入院前三天，醫生並沒有提供什麼藥物，而是在早晨中午晚間，不同醫生前來詢問他各種情況。最終確定，為他提供血清治療，並服用針對新型抗冠狀病毒藥物瑞德西韋、服用緩解咳速藥物，每天護士從他身上抽十幾管血，一直持續七天，同時為插管，用上呼吸機。漸漸他感覺症狀緩解，最終測試血氧量到94。隨著血氧量上升，檢測後他的新冠病毒呈陰性。他入院一周後，可以出院了。