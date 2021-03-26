洛縣警局長：對種族歧視零容忍

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（前排左四）聯合眾多亞裔社區組織及領袖在洛杉磯市中心司法大樓前舉行記者會，強烈譴責歧視亞裔仇恨犯罪。（記者王全秀子／攝影）

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）25日聯合眾多亞裔 社區組織及領袖，在洛杉磯市中心司法大樓前舉行記者會，強烈譴責歧視亞裔仇恨犯罪 ，堅決抵制類似案件，針對此案零容忍。同時呼籲民眾發現仇恨犯罪／案件，積極向警方舉報。

維拉紐瓦強調，他們的工作職責是為洛縣居民提供一個安全、和平的居住環境；不論是誰，他們對種族歧視 行為堅決零容忍。他還鼓勵民眾如果面臨仇恨事件、言語歧視，即便還沒有構成犯罪，都要主動報案，警方仍然希望記錄在案，因為誰也不知道今天仇恨事件的嫌犯，明天是否會變本加厲成為仇恨犯罪分子，因此警方紀錄對日後懲戒仇恨犯罪分子至關重要。

當天他也提及日前在洛杉磯東區鑽石吧市（Diamond Bar）「反歧視亞裔仇恨犯罪」遊行時發生的仇恨事件，當時有近200至300位社區居民，參加21日位於Grand街和鑽石吧大道（Diamond Bar Blvd）的遊行，正當大家喊著口號為自己的權益發聲時，大約12時30分左右，一位駕駛本田汽車的男子來到現場，對人群出言不遜。隨後據洛縣警局鑽石吧／核桃分局警員調查，這名來自鑽石吧市的白人男子，言語中充滿種族歧視。

他提及23日警方已經將此案移交給地方檢察官波莫那辦公室，查看檢方是否能對這名男子提起仇恨犯罪控訴，警方探員目前正在等待檢方結果。

維拉紐瓦在記者會上向新任洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）喊話，提及賈斯康上任來採取一系列單方面改革，包括大幅改變洛縣刑事司法系統等，警方擔憂，賈斯康的改革主張對重大犯罪太寬容，其改革主張將如何影響仇恨犯罪案的起訴，大家都拭目以待，等待賈斯康的答案。

即將任滿42年的日裔副局長村上（Tim Murakami）表示，亞裔一向都很低調，安靜，不太會站出來為自己的權益發聲。他是第四代日裔美國人，即便到了現在，日常交流中仍有人會問，「你在哪裡出生」。他認為，亞裔必須意識到他們就是美國人，他們有權利被尊重，被其他族裔聽到自己的聲音，以及被保護。「種族歧視就是犯罪」，民眾要積極為自己發聲。

當天執法機構、民選官員應邀出席活動，希望向民眾傳遞信息，堅決抵制種族歧視行為，創建多元社會，任何一個族裔都不應該被欺凌。華裔、柬埔寨、菲律賓、韓裔、泰裔等社區領袖應聲支持，堅決反對歧視亞裔的仇恨犯罪。

蒙特利公園市（Monterey Park）市長饒影凡（ Yvonne Yiu）表示，她希望透過此活動幫助亞裔，反對種族歧視。同時地方政府與執法機構與多個社區組織合作，發現犯罪案件會遞交給檢察官辦公室，堅決打擊這類案件。針對全美各地發生歧視亞裔仇恨犯罪，而蒙市作為聖蓋博谷華人聚居城市之一，饒影凡提到，警局非常重視社區安全，並加強巡邏，所幸蒙市暫未發生類似案件。

洛縣警局顧問莊佩源呼籲民眾，「請相信警察，他們一定能幫助民眾」。仇恨犯罪是大家面對的共同問題，大家應該堅信「同一國家同一民族」，希望民眾互相尊重，和平共處。