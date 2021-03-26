洛縣警局長：對種族歧視零容忍
洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）25日聯合眾多亞裔社區組織及領袖，在洛杉磯市中心司法大樓前舉行記者會，強烈譴責歧視亞裔仇恨犯罪，堅決抵制類似案件，針對此案零容忍。同時呼籲民眾發現仇恨犯罪／案件，積極向警方舉報。
維拉紐瓦強調，他們的工作職責是為洛縣居民提供一個安全、和平的居住環境；不論是誰，他們對種族歧視行為堅決零容忍。他還鼓勵民眾如果面臨仇恨事件、言語歧視，即便還沒有構成犯罪，都要主動報案，警方仍然希望記錄在案，因為誰也不知道今天仇恨事件的嫌犯，明天是否會變本加厲成為仇恨犯罪分子，因此警方紀錄對日後懲戒仇恨犯罪分子至關重要。
當天他也提及日前在洛杉磯東區鑽石吧市（Diamond Bar）「反歧視亞裔仇恨犯罪」遊行時發生的仇恨事件，當時有近200至300位社區居民，參加21日位於Grand街和鑽石吧大道（Diamond Bar Blvd）的遊行，正當大家喊著口號為自己的權益發聲時，大約12時30分左右，一位駕駛本田汽車的男子來到現場，對人群出言不遜。隨後據洛縣警局鑽石吧／核桃分局警員調查，這名來自鑽石吧市的白人男子，言語中充滿種族歧視。
他提及23日警方已經將此案移交給地方檢察官波莫那辦公室，查看檢方是否能對這名男子提起仇恨犯罪控訴，警方探員目前正在等待檢方結果。
維拉紐瓦在記者會上向新任洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）喊話，提及賈斯康上任來採取一系列單方面改革，包括大幅改變洛縣刑事司法系統等，警方擔憂，賈斯康的改革主張對重大犯罪太寬容，其改革主張將如何影響仇恨犯罪案的起訴，大家都拭目以待，等待賈斯康的答案。
即將任滿42年的日裔副局長村上（Tim Murakami）表示，亞裔一向都很低調，安靜，不太會站出來為自己的權益發聲。他是第四代日裔美國人，即便到了現在，日常交流中仍有人會問，「你在哪裡出生」。他認為，亞裔必須意識到他們就是美國人，他們有權利被尊重，被其他族裔聽到自己的聲音，以及被保護。「種族歧視就是犯罪」，民眾要積極為自己發聲。
當天執法機構、民選官員應邀出席活動，希望向民眾傳遞信息，堅決抵制種族歧視行為，創建多元社會，任何一個族裔都不應該被欺凌。華裔、柬埔寨、菲律賓、韓裔、泰裔等社區領袖應聲支持，堅決反對歧視亞裔的仇恨犯罪。
蒙特利公園市（Monterey Park）市長饒影凡（ Yvonne Yiu）表示，她希望透過此活動幫助亞裔，反對種族歧視。同時地方政府與執法機構與多個社區組織合作，發現犯罪案件會遞交給檢察官辦公室，堅決打擊這類案件。針對全美各地發生歧視亞裔仇恨犯罪，而蒙市作為聖蓋博谷華人聚居城市之一，饒影凡提到，警局非常重視社區安全，並加強巡邏，所幸蒙市暫未發生類似案件。
洛縣警局顧問莊佩源呼籲民眾，「請相信警察，他們一定能幫助民眾」。仇恨犯罪是大家面對的共同問題，大家應該堅信「同一國家同一民族」，希望民眾互相尊重，和平共處。
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