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「滾回你國家」亞裔退伍軍人、美甲業主接黑函

記者謝雨珊／河濱縣綜合報導
南加州河濱縣一位亞裔美甲店業者Jackie，近日收到一封仇恨亞裔信件，警方正調查中。（KTLA)
南加州河濱縣一位亞裔美甲店業者Jackie，近日收到一封仇恨亞裔信件，警方正調查中。（KTLA)

儘管出生在美國、且曾在美軍服役，南加州河濱縣(Riverside County)一位亞裔美甲店業者Jackie，近日收到一封仇視亞裔的黑函信，要求她「滾回你的國家」，因為她「不屬於這裡」。這項有針對性的仇視舉動，令愛國的Jackie十分痛心。她流著淚對媒體大聲強調：「我誓死願為美國效命，這裡就是我的家」。

這封黑函信件上充斥著針對亞裔的歧視言語。黑函以「致亞洲人」作為開頭，信上寫著「大部分的客人只是表面假裝與你們要好，但其實他們無法容忍這麼醜陋又噁心的你們」。信中強調：「你不屬於這裡」、「沒人想要你留這」等歧視語句。寄件人全文用英文大寫，並要求Jackie將這封信張貼出來，因為「這樣顧客及員工才看得清楚明白」。

當Jackie讀到「滾回你的國家」時，感到格外諷刺，她表示，她在南加州出生長大，也曾從軍，母親是美國非裔軍人及亞裔婦女所生的混血兒，她的外祖母曾在美國駐越南的軍港工作過。她的母親1989年移居美國，就曾因為混血的身分被嘲弄。看到這麼多起針對亞裔的仇恨案件在全美發生，她意識到將親身遭說出來的重要性，並鼓勵其他遇到類似案件的亞裔民眾也大聲說出來。

河濱縣警局警員Ryan Railsback表示，這封信十分噁心，沒有人能接受這種信，而聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）也有商家收到類似黑函，目前正在調查這是否與仇恨犯罪有關。

美甲店亞裔業者Jackie近日收到一封疑似是仇恨亞裔的黑函信件。（KTLA)
美甲店亞裔業者Jackie近日收到一封疑似是仇恨亞裔的黑函信件。（KTLA)

亞裔 美國 加州

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