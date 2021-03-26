毆69歲亞裔 警逮嫌犯控用致命武器

爾灣亞裔老人遭毆，警方已逮捕並發布嫌犯相片。（警方提供）

南加橙縣爾灣 （Irvine）亞裔 老人19日被毆打致傷案，警方25日已逮捕嫌犯、23歲的奎若茲（Keven Quiroz）。他被控用致命武器攻擊人，以及虐待老年人。

警方是在嫌犯位於托斯汀的公寓將他逮捕，警方並在他的汽車裡搜到一把來福槍，警方正在試圖了解他是否合法擁有槍枝。嫌犯是在警方獲得密告後被捕，警方發言人戴維斯（Karie Davies）表示該案應該與族裔無關

影音來源：爾灣警局╱記者邵敏後製

爾灣警局22日晚發布消息，19日（週五）下午7時，69歲的被害人在爾灣市的Sierra Vista Middle School遛狗，看到一隻沒有戴狗鏈的黑白色大狗，判斷可能是哈士奇犬，這隻狗的主人是一名年輕男子，正在這個地區慢跑、踢足球 。

大狗當時向老人有攻擊性地靠近，為了避免發生衝突，老人抱起自己的小狗。幾分鐘後，大狗再次靠近，老人失去了對自己小狗的控制，兩隻狗開始打鬥，老人趕緊衝過去將牠們分開。就在試圖保護小狗時，老人的頭部被那名慢跑的男子從後面襲擊。之後，犯罪嫌疑人帶著大狗離開該地區，被害人則被送往醫院接受治療。