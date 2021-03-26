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加快腳步！加州滿16歲居民4月15日起可登記打疫苗

記者張宏／綜合報導
加州州長紐森（Gavin Newsom）25日宣布，從4月15日開始，所有16歲及以上的加州居民都可報名接種新冠（COVID-19）疫苗，而50歲及以上的加州居民則在4月1日就可獲得接種資格。（檔案圖）
加州州長紐森（Gavin Newsom）25日宣布，從4月15日開始，所有16歲及以上的加州居民都可報名接種新冠（COVID-19）疫苗，而50歲及以上的加州居民則在4月1日就可獲得接種資格。（檔案圖）

加州州長紐森（Gavin Newsom）25日宣布，從4月15日開始，所有16歲及以上的加州居民都可登記接種新冠（COVID-19）疫苗，而50歲及以上的加州居民則在4月1日起就可獲得接種資格。

紐森在一份聲明中表示，隨著疫苗供應增加，讓更多的加州人獲得了接種疫苗的資格，隧道盡頭的光線將變得更亮。這歸功於拜登總統的領導，以及全州無數的公共衛生官員的努力，他們已加緊接種。加州在3月15日允許有一定健康狀況和殘疾的16歲至64歲的人報名參加接種。此前，醫護人員，長期護理機構的工作人員和65歲以上居民，食品，農業，教育，兒童保育和緊急服務部門的從業人員都已在接種疫苗。

但即使所有成年人都能很快報名接種，仍需數月時間完成疫苗接種，預計在未來幾週內將有更多劑量的疫苗進入加州。

目前加州預計在4月上半月每週分配約250萬劑第一和第二劑疫苗，在3月底還會分配超過300萬劑疫苗。

加州官員說，加州已有能力每週獲得超過300萬劑疫苗，但每週只能接種約180萬劑。到4月底，加州應有能力每週獲得400萬劑疫苗。

總統拜登曾在講話中承諾，到5月1日，美國所有成年人都有資格接種疫苗。據報導，阿拉斯加，西維吉尼亞州和密西西比州已經在給所有成年人接種疫苗。

紐森表示，預計未來幾個月，醫療用品的供應量將急劇增加。但是，給所有合格的加州人接種疫苗需要時間。在這段時間裡，決不能放鬆警惕，必須保持警惕，繼續戴口罩並遵守公共衛生指導，這一點很重要。

疫苗 加州 紐森

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