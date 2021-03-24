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開車被街頭飆車撞擊 華裔單親媽枉死

記者王全秀子／洛杉磯報導
現年57歲的單親母親黃柯琳日前在街頭發生車禍被撞身亡。（取自NBC LA）
現年57歲的單親母親黃柯琳日前在街頭發生車禍被撞身亡。（取自NBC LA）

洛杉磯縣法醫辦公室近日公布上周疑似被街頭賽車手撞死的單親母親，她是現年57歲的華裔女子黃柯琳（Colleen Wong，譯音）。她開的車19日下午4時左右在洛杉磯西邊的一個十字路口被撞後，她因此不治身亡，警方目前正在尋找涉嫌街頭賽車的嫌犯。

根據KTLA報導，案發地點位於Vanowen街西24000號街區一個十字路口，案發時一輛超速駕駛的汽車失去控制，撞上受害者的車。

案發前黃柯琳駕駛著Prius汽車，正在等待交通信號燈，而一輛超速駕駛的汽車失去控制，撞上她的車，衝擊力甚至將她駕駛的車撞入附近一個空蕩蕩的學前班停車場，巨大的衝擊力導致她嚴重受傷。

在等待消防急救人員抵達現場之前，目擊者曾向受害者提供援助，並進行心肺復甦急救，但不幸的是她因傷過重，在現場宣布死亡。根據洛縣法醫辦公室報告，受害者受鈍器中傷致命。而案發地點距離其住家僅數分鐘。

洛杉磯市警察局懷疑當天有兩到三輛汽車，參與Valley Circle的街頭比賽。當局已逮捕一名涉嫌在受影響下（DUI）進行街頭賽車的男子，目前正在尋找至少另一名駕駛員。據NBC報導，案發後一名旁觀者幫助一名駕駛員從殘骸中救出時受了傷。

洛杉磯市警局20日公布的信息顯示，一輛失控的汽車撞上一名無辜的女性駕駛者，案發時有兩到三輛汽車在街上賽車，該名女性受害者現場宣布死亡。警方說，街頭賽車是非法的，可能會造成嚴重甚至致命的後果，這不值得。

據KTLA報導，案發後黃柯琳的兒子Tim Wong告訴媒體，他的父母以前都是傳教士，幾年前父親因癌症過世後，母親幫助創立一家非營利組織，其目的是增強當地民眾和不同國家傳播福音的能力。Tim形容其母親是個非常有活力和外向的人，父親去世後，母親總是在任何他需要的時候在他身旁，陪他聊天。但不幸的是母親遭遇車禍遇難，留下23歲的Tim Wong和25歲的哥哥。

汽車 賽車 洛杉磯

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