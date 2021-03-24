開車被街頭飆車撞擊 華裔單親媽枉死

現年57歲的單親母親黃柯琳日前在街頭發生車禍被撞身亡。（取自NBC LA）

洛杉磯 縣法醫辦公室近日公布上周疑似被街頭賽車 手撞死的單親母親，她是現年57歲的華裔女子黃柯琳（Colleen Wong，譯音）。她開的車19日下午4時左右在洛杉磯西邊的一個十字路口被撞後，她因此不治身亡，警方目前正在尋找涉嫌街頭賽車的嫌犯。

根據KTLA報導，案發地點位於Vanowen街西24000號街區一個十字路口，案發時一輛超速駕駛的汽車 失去控制，撞上受害者的車。

案發前黃柯琳駕駛著Prius汽車，正在等待交通信號燈，而一輛超速駕駛的汽車失去控制，撞上她的車，衝擊力甚至將她駕駛的車撞入附近一個空蕩蕩的學前班停車場，巨大的衝擊力導致她嚴重受傷。

在等待消防急救人員抵達現場之前，目擊者曾向受害者提供援助，並進行心肺復甦急救，但不幸的是她因傷過重，在現場宣布死亡。根據洛縣法醫辦公室報告，受害者受鈍器中傷致命。而案發地點距離其住家僅數分鐘。

洛杉磯市警察局懷疑當天有兩到三輛汽車，參與Valley Circle的街頭比賽。當局已逮捕一名涉嫌在受影響下（DUI）進行街頭賽車的男子，目前正在尋找至少另一名駕駛員。據NBC報導，案發後一名旁觀者幫助一名駕駛員從殘骸中救出時受了傷。

洛杉磯市警局20日公布的信息顯示，一輛失控的汽車撞上一名無辜的女性駕駛者，案發時有兩到三輛汽車在街上賽車，該名女性受害者現場宣布死亡。警方說，街頭賽車是非法的，可能會造成嚴重甚至致命的後果，這不值得。

據KTLA報導，案發後黃柯琳的兒子Tim Wong告訴媒體，他的父母以前都是傳教士，幾年前父親因癌症過世後，母親幫助創立一家非營利組織，其目的是增強當地民眾和不同國家傳播福音的能力。Tim形容其母親是個非常有活力和外向的人，父親去世後，母親總是在任何他需要的時候在他身旁，陪他聊天。但不幸的是母親遭遇車禍遇難，留下23歲的Tim Wong和25歲的哥哥。