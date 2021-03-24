洛縣疫情緩和 4月或進橙色等級 衛生局長：繼續保持警惕

預計到4月，加州可能會進入經濟重新開放的橙色等級，這意味著商家企業會有更大的自由。（資料圖）

洛杉磯縣22日的新冠疫情 不出所料持續下降，新增確診案例516例和死亡人數9例。目前洛縣 疫情步伐已趨向平穩，預計4月，加州 可能會進入經濟重新開放的橙色等級，意味將允許許多企業重啟提高產能。

根據加州每個縣新冠疫情的每周更新數字，洛縣平均每日新的病毒感染例下降。從上周每10萬居民的4.1例下降到3.7例。通常一個縣如果案例為3.9或更低，則為橙色等級。這個數字意味著該縣符合從當前的紅色等級轉移到限制較少橙色的資格，但是洛縣需要持續兩周滿足這一條件，才能進入橙色等級，實現更安全的經濟活動。

在進入更安全層級前，洛縣需要保持至少三周的數字下降。洛杉磯縣自3月12日進入紅色等級，如能保持下降到4月的第一個周末，那可能會變為橙色等級。橙色階層意味著將解除所有零售和個人護理業務的容量限制，同時提高電影院、教堂、博物館、動物園、水族館和餐館的容量限制從25%至50%。健身中心的容量可從10%增加至25%。橙色等級還允許酒吧在戶外重新開放。但是，洛縣可自行選擇維持比州政府更嚴格的規定。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）22日確認洛縣可能過渡到橙色層級，不過她再次警告說，新冠疫情在其他州和國家呈現增加趨勢，人們需要繼續保持警惕。民眾須對可能帶來的潛在風險感到擔憂，人員流通量和病毒變體的增加，導致歐洲許多國家和地區案件數量增加，將到來的春假也會增加病毒傳播。

根據最近對數量有限的標本進行的測試顯示，其中16%確定為最初在紐約發現的變體，首次發現的變種5%來自英國，其中40%是在加州出現的變體，且擴展到全世界。變體病毒正在廣泛傳播，如果大家放鬆警惕，可能會使病毒傳播更容易發生。感染的迅速傳播可能導致醫院再次陷入壓力。