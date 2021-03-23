LAPD副局長周寶來：仇恨行為不論大小 都要報警

洛杉磯市警局副局長周寶來說，如果遇到仇視或歧視行為，不管大小都應報警。（記者王若然／攝影）

洛杉磯 市韓裔市議員John Lee、洛杉磯市警局華裔副局長周寶來（Blake Chow），以及韓裔、華裔等多個亞太裔商會成員，22日在洛杉磯韓國城舉行記者會，強烈譴責近來愈演愈烈的仇視亞太裔行為。周寶來提醒民眾，如果遇到仇視或歧視行為，不管大小都應報警。

John Lee說，在南加州這個擁有最大亞裔 人口的地區，亞裔社區卻充滿著恐懼。這種恐懼真實存在，尤其是對於亞裔商戶和員工。「亞裔不知道哪天會在家門口遭到仇恨行為」，但他說，他同時也充滿希望，因為最近亞太裔群眾史無前例地團結起來。「我們不能讓這種努力白費，我們不能對我們社區和其他社區遭受的不公正保持沈默。這種改變始於我們每一個人。」John Lee表示，將與美國 亞裔領導者會面，討論如何為亞太裔社區帶來積極影響。

周寶來說，在去年，洛市共有15起仇恨犯罪，九起仇恨事件記錄在案。洛市警局鼓勵民眾不管是親身經歷，還是看到他人經歷仇恨事件，都應該報警。有人覺得仇恨行為有時只是小事，不算犯罪，沒必要報警，但不管大小，撥打911，洛市都會出動警員到現場調查。洛市需要知道城市中在發生什麼事，更重要地是通過報警，將有潛在犯罪可能的人記錄在案。

周寶來說，仇視行為主要可以分兩種，分別是仇視罪（hate crime）和仇視事件（hate incident）。通常對仇恨行為都是疊加在其他犯罪行為之上，包括搶劫、毆打等罪行。如果可以證明罪犯犯罪過程中帶有種族仇恨意識，對其刑期會增加一至三年。

美國洛杉磯中華總商會（Chinese Chamber of Commerce of Los Angeles）主席莊佩源說，在美國，種族間仇視問題存在已久，他來美40多年，種族歧視一直存在，尤其是在他做生意的過程中，遭到許多不公正待遇。華人如果語言不通，缺少與其他族裔的溝通，就越加劇這種種族間的仇視。

莊佩源說，如果在大街上遇到被人喊不敬言詞的行為，不要與其正面衝突，但要記下對方的特徵、車牌號，在安全的情況下可以錄影或錄音保存證據。等到人身安全了再報警。

當日參加記者會的商會還包括泰裔、菲律賓裔的洛杉磯和加州的商會。