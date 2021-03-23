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爾灣亞裔老人遭毆 疑非預謀犯案

記者邵敏／爾灣市報導
有防備肯定比沒防備好，一人外出時可準備一個辣椒噴霧劑。（劉龍珠提供）
有防備肯定比沒防備好，一人外出時可準備一個辣椒噴霧劑。（劉龍珠提供）

橙縣爾灣19日發生70歲亞裔老人被攻擊事件，當地警方正根據嫌疑人的哈士奇犬展開線索全面調查，目前被襲擊老人暫無大礙，手部有明顯受傷，現已回家養傷。

爾灣市華裔議員郭正明說：「我們懷疑嫌犯可能是爾灣市居民，因為案發時他在遛狗，比較熟悉周圍環境，但目前還不確定。」

被害人進一步向警方提供了當時的案發細節：老人當時在社區裡遛狗，看見嫌疑人帶著一隻體型龐大的哈士奇犬，沒有戴狗鏈，老人怕對方的大狗會傷害到自己的小狗，因此他就朝著對方揮揮手說，「不要過來，不要過來」，但對方一言不發，馬上就開始拳打腳踢。

關於這起襲擊事件是不是仇恨亞裔犯罪，郭正明說，目前不能確定。但根據被害人的陳述，當時嫌疑人沒有開口說過任何一句話，也沒有叫過被害人的名字，顯然不像是有預謀的犯罪，應該是隨機發生。

如何判斷襲擊事件是不是一起仇恨犯罪案件？華裔律師劉龍珠指出，可以根據以下幾點做分析判斷。

第一，如果嫌疑人的攻擊沒有其他任何意圖，不是為了錢財，也沒有私人恩怨，那麼除了種族仇恨之外，沒有其他犯罪動機。第二，嫌疑人之前有無因種族仇恨被檢控過，或有無發生類似事件。第三，案發前後嫌疑人有無表達過仇恨的觀點，比如發短信跟朋友說自己仇視亞裔討厭亞裔，或在社交媒體上表達過相似觀點，這些都是種族仇恨犯罪的證據。

關於在爾灣社區內發生這樣的惡性襲擊事件，市議員郭正明說：「我們很遺憾發生這樣的事，希望警方能早日抓到嫌疑人，爾灣一直是個安全的城市，最近發生很多歧視亞裔的仇恨犯罪事件，大家都覺得很害怕，但這樣的事還是極少數，當然一人外出時，要注意安全，盡可能保護自己。」

劉龍珠也提醒到，仇恨犯罪事件大多發生在老人、女性或者小孩身上，因為他們是弱勢群體，容易成為種族仇恨犯罪攻擊的對象。「現在種族仇恨犯罪頻發的大環境下，我想提醒華裔。第一，狗咬你一口，但你不會去咬狗，就是提醒大家遇到衝突時，一定要冷靜克制，避免糾紛升級，威脅自身安全。第二，有防備肯定比沒防備好。弱勢群體單獨外出時，可以準備辣椒噴霧劑，好市多Costco裡有賣，出門帶在身上比較安全，也能提供心理暗示作用。總之，一定要牢記安全第一。」

仇恨犯罪 亞裔 爾灣

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