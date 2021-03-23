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「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵

記者邵敏／洛杉磯報導
亞裔婦女在加油站被罵：向我鞠躬，否則滾回你原來的地方。（視頻截圖）
亞裔婦女在加油站被罵：向我鞠躬，否則滾回你原來的地方。（視頻截圖）

住在南加州的Jenny Park日前在社交媒體上發布視頻，畫面顯示有人對一名亞裔婦女又喊又罵：「向我鞠躬，否則就滾回你原來的地方，你是亞洲人，滾回到你的亞洲去。」在這段長一分鐘的視頻裡，充斥著激烈的歧視亞裔的言語，還不時夾雜著髒話。

@jpark089

This happened to my best friend..#stopasianhate #hatecrime #racist #racistkaren #fyp #share #korenparent

♬ original sound - Jennnnay

據視頻發布人Park陳述，這是上周在橙縣富樂頓(Fullerton)市2211 W. Malvern Avenue的加油站發生的歧視亞裔事件，Park的一個不願透露姓名30歲的朋友，用視頻記錄下這段親身經歷。

事發時，Park的亞裔女友，先在Amerige Heights Town Center一個ATM機前取款，一名50歲左右的白人女子向她靠近，並開始辱罵：「你是亞洲人，滾回亞洲去。」

Park說，朋友當時並不願搭理這名進行言語攻擊的女子，她也不知道該怎麼辦，只想取款後迅速離開，之後朋友迅速回到車上，打電話向男友求助。

就在Park的朋友往加油站方向去的時候，這名進行言語攻擊的女子又跟了過來，並繼續對她破口大罵：你要麼向我鞠躬，要麼就滾回到亞洲去，我擁有所有的加油站，你在這裡什麼也不會得到。

據Park陳述，這名白人女子還叫喊著說：我們現在是瘋狂富有的墨西哥人，你只是亞洲人，滾回亞洲去。

「我朋友當時非常震驚，但不敢用手機拍攝對方的臉，怕萬一激怒對方引發攻擊行為。我朋友也很困惑，對方看上去就是一名白人女子，卻說自己是墨西哥人。」

Park說，好朋友親身遇到的這起歧視事件，以及最近頻發的仇恨亞裔犯罪事件讓她感到十分害怕，「富樂頓地區亞裔居民眾多，我父母都住在這裡，我現在擔心他們外出加油或者去超市時會不會遇到歧視攻擊？」

Park於上周三在社交媒體上分享朋友錄製的這段被歧視的視頻，目前被觀看超過160萬次。Park的朋友並沒有向警方報告此事，但準備去加油站看看是否有監控錄像拍攝了當時的事發經過。

亞裔婦女在加油站被罵：向我鞠躬，否則滾回你原來的地方。（視頻截圖）
亞裔婦女在加油站被罵：向我鞠躬，否則滾回你原來的地方。（視頻截圖）
亞裔婦女在橙縣富樂頓市一處加油站，被一名白人婦女大罵：「向我鞠躬，否則滾回亞洲去...
亞裔婦女在橙縣富樂頓市一處加油站，被一名白人婦女大罵：「向我鞠躬，否則滾回亞洲去。」（Google地圖）

亞裔 歧視 加油站

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