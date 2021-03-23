種族歧視升溫 南加學界譴責 咸認要善用法律武器反抗

賈旭東博士，北嶺加州州立大學工程及計算機科學學院副院長。（林連連提供）

針對亞特蘭大槍擊案及一系列美國針對亞裔 的仇恨犯罪，南加州多位華裔學者對受害者表示沉痛哀悼，並表達對日益猖獗的反亞裔仇恨事件、種族歧視 的反思。學者們認為，在法治社會要善用美國的法律武器，華人在注意美國社會的系統性歧視，華人應不分黨派背景團結對抗歧視。參與討論的學者、教授包括：林連連、劉海銘、賈旭東、王作躍、劉金、吳國華、李亞文等。

美國教授專家聯合會會長、Cal Poly Pomona商學院管理學終身教授林連連表示，3月21日是聯合國消除種族歧視國際日，亞太裔反歧視爭平等道路很長，必須立即採取行動，從法律、政府、道德、社會、社團和個人六個方面採取策略應對。

劉海銘教授是美國中餐業發展研究學者，他認為，在法治社會要善用法律武器，美國歷史上影響深遠的憲法第14條修正案，賦予公民以平等法律保護的權利。1882年排華法案拒華人於國門外。而華人黃金德是第一位引用憲法第14修正案打贏官司的華人。他的官司致1898年美國最高法院裁定，凡出生在美國的華人及子女，包括出生在中國子女，都有權入境。因為按照修正案，在美國領土出生的人均為美國公民 ，美國不得拒絕給予任何人平等法律保護的權利。

北嶺州立大學工程計算機科學院副院長賈旭東表示，從政府層面來，要不分黨派一同反歧視。反對歧視人人平等是美國基本價值觀，但要區分政府行為和個人行為。歧視是系統性歧視，美國是多種族國家，在人權、就業、職業發展、工資收入和經濟機會等，都存在根深柢固的系統性歧視。所以亞裔要團結，向各種形式種族歧視宣戰。

科技史學者王作躍教授表示，美國存在對華人科學家和工程師的歧視現象。美國華人科學家在推動互惠互利中美科技、教育、醫學交流發揮重要作用，是解決氣候變化、清潔能源及公共健康等全球性問題的貢獻者。他們在遵守美國法律和規定同時，他們的人權和民權應得到法律保護。

林連連也認為，在美國法律規定最基本行為規範要求，還有超出法律範疇的道德要求。針對歧視亞裔現象，要訴諸道德標準、輿論力量、媒體監督和公眾參與，實現追求人人平等的社會公義。

劉金是Chaffey College終身教授，主要研究亞裔女性在大學領導力。她說，曾經在加州聯邦監獄面對面用英語向犯人傳授中國文化課。有犯人說以前對中國文化誤解。她認為，在美國傳播中文和傳統文化，要能增加彼此暸解互動，消除偏見和歧視。

吳國華是加州富樂頓州大傳播學終身教授。他表示，亞裔受傳統文化影響，對待歧視往往逆來順受，反倒讓亞裔群體時在面對種族歧視處境更加艱難。亞裔社團要聯合起來，組織有規模的反抗示威，並在媒體廣泛傳播。亞裔家庭應鼓勵子女讀法律，培養更多參政人才。5月是亞太月，建議所有華人組織聯合舉辦大規模遊行，為自由和權利而戰。

李亞文是聖地牙哥州大社會工作學院亞裔年長者健康研究專家。她表示，她尤其關注年長者群體。她認為，鄰里守望和巡邏社區組成安保小組，可震懾犯罪，也可增強年長者心理安全感。亞裔群體及機構也可以組織多種形式探訪，減少亞裔年長者社交孤獨，保護他們的身心健康。