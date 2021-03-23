我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

種族歧視升溫 南加學界譴責 咸認要善用法律武器反抗

記者啟鉻╱洛杉磯報導
賈旭東博士，北嶺加州州立大學工程及計算機科學學院副院長。（林連連提供）
賈旭東博士，北嶺加州州立大學工程及計算機科學學院副院長。（林連連提供）

針對亞特蘭大槍擊案及一系列美國針對亞裔的仇恨犯罪，南加州多位華裔學者對受害者表示沉痛哀悼，並表達對日益猖獗的反亞裔仇恨事件、種族歧視的反思。學者們認為，在法治社會要善用美國的法律武器，華人在注意美國社會的系統性歧視，華人應不分黨派背景團結對抗歧視。參與討論的學者、教授包括：林連連、劉海銘、賈旭東、王作躍、劉金、吳國華、李亞文等。

美國教授專家聯合會會長、Cal Poly Pomona商學院管理學終身教授林連連表示，3月21日是聯合國消除種族歧視國際日，亞太裔反歧視爭平等道路很長，必須立即採取行動，從法律、政府、道德、社會、社團和個人六個方面採取策略應對。

劉海銘教授是美國中餐業發展研究學者，他認為，在法治社會要善用法律武器，美國歷史上影響深遠的憲法第14條修正案，賦予公民以平等法律保護的權利。1882年排華法案拒華人於國門外。而華人黃金德是第一位引用憲法第14修正案打贏官司的華人。他的官司致1898年美國最高法院裁定，凡出生在美國的華人及子女，包括出生在中國子女，都有權入境。因為按照修正案，在美國領土出生的人均為美國公民，美國不得拒絕給予任何人平等法律保護的權利。

北嶺州立大學工程計算機科學院副院長賈旭東表示，從政府層面來，要不分黨派一同反歧視。反對歧視人人平等是美國基本價值觀，但要區分政府行為和個人行為。歧視是系統性歧視，美國是多種族國家，在人權、就業、職業發展、工資收入和經濟機會等，都存在根深柢固的系統性歧視。所以亞裔要團結，向各種形式種族歧視宣戰。

科技史學者王作躍教授表示，美國存在對華人科學家和工程師的歧視現象。美國華人科學家在推動互惠互利中美科技、教育、醫學交流發揮重要作用，是解決氣候變化、清潔能源及公共健康等全球性問題的貢獻者。他們在遵守美國法律和規定同時，他們的人權和民權應得到法律保護。

林連連也認為，在美國法律規定最基本行為規範要求，還有超出法律範疇的道德要求。針對歧視亞裔現象，要訴諸道德標準、輿論力量、媒體監督和公眾參與，實現追求人人平等的社會公義。

劉金是Chaffey College終身教授，主要研究亞裔女性在大學領導力。她說，曾經在加州聯邦監獄面對面用英語向犯人傳授中國文化課。有犯人說以前對中國文化誤解。她認為，在美國傳播中文和傳統文化，要能增加彼此暸解互動，消除偏見和歧視。

吳國華是加州富樂頓州大傳播學終身教授。他表示，亞裔受傳統文化影響，對待歧視往往逆來順受，反倒讓亞裔群體時在面對種族歧視處境更加艱難。亞裔社團要聯合起來，組織有規模的反抗示威，並在媒體廣泛傳播。亞裔家庭應鼓勵子女讀法律，培養更多參政人才。5月是亞太月，建議所有華人組織聯合舉辦大規模遊行，為自由和權利而戰。

李亞文是聖地牙哥州大社會工作學院亞裔年長者健康研究專家。她表示，她尤其關注年長者群體。她認為，鄰里守望和巡邏社區組成安保小組，可震懾犯罪，也可增強年長者心理安全感。亞裔群體及機構也可以組織多種形式探訪，減少亞裔年長者社交孤獨，保護他們的身心健康。

林連連博士，Cal Poly Pomona商學院管理學終身教授。（林連連提供）
林連連博士，Cal Poly Pomona商學院管理學終身教授。（林連連提供）
李亞文博士，聖地牙哥州立大學社會工作學院亞裔老年人健康及行為研究學者。（林連連提...
李亞文博士，聖地牙哥州立大學社會工作學院亞裔老年人健康及行為研究學者。（林連連提供）
吳國華博士，富樂頓加州州立大學傳播學終身教授。（林連連提供）
吳國華博士，富樂頓加州州立大學傳播學終身教授。（林連連提供）
劉海銘教授，Cal Poly Pomona亞裔研究學者。（林連連提供）
劉海銘教授，Cal Poly Pomona亞裔研究學者。（林連連提供）
劉金博士是Chaffey College高等教育管理學博士，終身教授，研究方向是...
劉金博士是Chaffey College高等教育管理學博士，終身教授，研究方向是亞洲女性在大學領導力。（林連連提供）
王作躍教授， Cal Polo Pomoa科技史研究學者（林連連提供）
王作躍教授， Cal Polo Pomoa科技史研究學者（林連連提供）

種族歧視 美國公民 亞裔

上一則

千橡市燭光晚會 痛斥「中國病毒、滾回中國」

下一則

洛縣康普頓亞裔女遭槍擊 警：無仇恨犯罪證據

延伸閱讀

評／美藉新疆鞏聯合陣線 中制裁歐盟敲山震虎

評／美藉新疆鞏聯合陣線 中制裁歐盟敲山震虎
美23位議員聯名致函拜登 籲與台灣洽簽自由貿易協定

美23位議員聯名致函拜登 籲與台灣洽簽自由貿易協定
美國編劇工會獎揭曉 「花漾女子」奪最佳原創劇本

美國編劇工會獎揭曉 「花漾女子」奪最佳原創劇本
華大教授：「亞裔數學好」是裹著讚美糖衣的種族歧視

華大教授：「亞裔數學好」是裹著讚美糖衣的種族歧視
藥廠：美國確認 AZ疫苗不會提高罹患血栓風險

藥廠：美國確認 AZ疫苗不會提高罹患血栓風險
拜登：種族主義和白人至上是醜惡毒藥

拜登：種族主義和白人至上是醜惡毒藥

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19
八旬老翁被鄰居打飛牙齒。（本報檔案照）

世說新聞／打爆頭、偷水果 華人遇惡鄰頭好痛

2021-03-17 13:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生