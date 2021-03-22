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美中進出口貨櫃陷瓶頸 價格飛漲

編譯組／綜合報導
因新冠肺炎疫情影響，重新開放亞洲訂單後，供應鏈卻受到嚴重影響，數十艘貨船停泊在加州海岸附近無法卸貨。（NBC)
因新冠肺炎疫情影響，重新開放亞洲訂單後，供應鏈卻受到嚴重影響，數十艘貨船停泊在加州海岸附近無法卸貨。（NBC)

去年爆發的新冠疫情，造成美國進出口貿易瓶頸，至今不斷蔓延，數十艘貨船停泊在加州海岸等待卸貨，卻一直進不了港。

中國各地在去年3月陸續關閉工廠，對供應鏈造成嚴重影響。如今，隨著美國重啟亞洲工廠的訂單，貨物如洪水般運抵美國港口，物流不堪重負，各地港口和貨運樞紐出現擁堵，陸路交通也供不應求，進出口成本不斷攀升，價格恐達平時五倍。

美聯社報導，如今，許多大小企業被迫等待數月，而非過去的幾周，才能等到來自中國的貨物，沒人知道何時能得以解決。業主向客戶解釋出貨延緩原因，也投注更多成本，訂購比過去更多庫存量，以降低缺貨可能。

銷售兒童手工藝品訂製盒的Alejandro Bras過去從中國工廠下訂單，約30天內可收到產品，如今整個供應鏈出現問題，「不得不增加兩個月，或更長時間。」

他說，更多的時間是花在物流，而非產品開發，他也花更多時間向加州客戶道歉，客戶也意識到，疫情已破壞全球運輸與貿易。

隨著亞洲產量激增，秋季進入洛杉磯、長堤和其他西岸港口，多達1萬4000艘船隻在海上，同時間一度有40多艘船隻等待卸貨。

陸路物流也出現問題。南加州海洋交易所（Marine Exchange of Southern California）執行長Kip Louttit說，一艘貨船的貨物，需8000輛卡車拖離港口，但若要卸下一艘船，可用的卡車便不夠，貨運鐵路交通也受到影響。

不僅如此，20到45呎的運輸貨櫃也供不應求。位於北卡州空氣淨化器和過濾器製造商Oransi執行長Peter Mann說，過去他可提前兩天預定貨櫃即可，如今需提前30天。

對小企業來說，供應鏈中斷更為嚴重，因他們無法將生產線線轉移至其他國家，或將產品運往東岸港口，更無法如大企業，將海運轉為空運。

集裝箱的供不應求，進口成本不斷攀升。「價格如今是平時的五倍」自疫情開始以來，便無法從中國購買橡皮鴨，CelebriDucks業主Graig Wolfe說，自己有一批貨物，在碼頭上等了三星期，因為找不到鐵路運輸貨物。而預計於2月中發貨的另一架飛機，至今仍未離開中國。

出口商也無法倖免。當貨櫃在港口卸貨時，許多貨櫃被空運回亞洲，而不是裝滿出口貨物再離港。

俄亥俄州Piqua公司總裁Todd Miller說，「我們安排貨物出口至日本運到很大延誤，我們有足夠貨品，但卻無法發貨。」他說：「我們可以生產，但需花四至六周才能將貨品裝載到貨船上。」

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