亞裔女在康普頓市被槍殺 家屬質疑仇恨犯罪

照片裡熊西雅笑得一臉燦爛。（家屬提供）

喬治亞州亞特蘭大市亞裔 女子遭屠殺悲劇，在南加重演？來自聖地牙哥的28歲亞裔與非洲裔混血女子熊西雅（Sia Marie Xiong，音譯）20日突然命喪洛杉磯縣康普頓（Compton）市，她的家人21日舉行記者會，認為此槍擊 可能是出於對亞裔女性的種族仇恨犯罪 動機，但目前警方還在調查中。

紀念熊西雅的人在案發地點擺放了鮮花蠟燭和她的照片。（記者張宏／攝影）

（影音來源：記者張宏）

康普頓市東Kay街1600號街區公寓密集，道路狹窄、車流不息，當地住戶多為非裔和西裔。熊西雅的屍體於20日凌晨6時被發現人行道上，21日依然可見地上的血跡。紀念她的人在案發地點，擺放鮮花蠟燭和她的照片。照片裡她笑得一臉燦爛。

民權律師Toni Jaramilla表示，熊西雅的姓氏是來自她柬埔寨的父親，她是亞非裔混血。今年28歲的她有一個三歲男孩，她並不住在案發現場。目前沒人知道她為什麼會來到這裡，以及為什麼會死在這裡。現在全美因為新冠病毒，對亞裔仇恨與日俱增，亞特蘭大發生多名亞裔女性被槍殺致死案件，因此他們初步認為，此案和亞裔仇恨犯罪有關。

民權運動人士、伊斯蘭希望工程計畫負責人Najee Ali 21日為死者及其家屬舉行記者會，他表示，受害人的姨媽Akeisa Lowe 21日從聖地牙哥趕來，熊西雅遇害同一地點，之前也曾發生非裔青年慘死案件，但警方沒有作為，迄今也沒有抓到兇手。

在案發地點聚集了熊西雅的家人和來悼念的人。（記者張宏／攝影）

康普頓市位於洛杉磯縣西南邊，屬於洛縣警局康普頓分局管區，該分局在過去一年內，發生多起警民衝突事件，社區族裔關係較緊張。

這次熊西雅家人要求，洛杉磯縣警局進行仇恨犯罪調查。Ali說，在全國範圍內，被謀殺或遭受暴力襲擊的亞裔婦女急劇增加，希望全美能停止這種對少數族裔的仇恨犯罪行為。

熊西雅的姨媽Akeisa Lowe 21日專程從聖地牙哥趕來。（記者張宏／攝影）

熊西雅姨媽Akeisa Lowe淚灑當場，她說，她無法接受這個事實，目前警方還沒有給她任何關於此案的消息。他們也不清楚為什麼熊西雅會出現在這裡，他們本來住在聖地牙哥，但最近搬到了芳塔納(Fontana) ，熊西雅正在努力學習，希望成為美容師。為了支付喪葬費，他們在Gofundme上為她募款，https://www.gofundme.com/f/sias-going-away-service。

據當局消息，槍擊命案發生在周六凌晨6時之前，警方接到報警電話，稱有一名槍擊受害者，隨後發現該受害者的下半身受到槍擊傷害。受害者被送往醫院，隨後宣布死亡。警方的聲明指出：「沒有已知的動機或任何可疑的信息，調查正在進行中。」任何人若有線索，請致電323-890-5500與洛磯縣警局兇殺組聯繫。