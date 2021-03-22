我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億2448萬劑疫苗 31.5%成人接種

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

亞裔女在康普頓市被槍殺 家屬質疑仇恨犯罪

記者張宏／康普頓市報導
照片裡熊西雅笑得一臉燦爛。（家屬提供）
照片裡熊西雅笑得一臉燦爛。（家屬提供）

喬治亞州亞特蘭大市亞裔女子遭屠殺悲劇，在南加重演？來自聖地牙哥的28歲亞裔與非洲裔混血女子熊西雅（Sia Marie Xiong，音譯）20日突然命喪洛杉磯縣康普頓（Compton）市，她的家人21日舉行記者會，認為此槍擊可能是出於對亞裔女性的種族仇恨犯罪動機，但目前警方還在調查中。

紀念熊西雅的人在案發地點擺放了鮮花蠟燭和她的照片。（記者張宏／攝影）
紀念熊西雅的人在案發地點擺放了鮮花蠟燭和她的照片。（記者張宏／攝影）

（影音來源：記者張宏）

康普頓市東Kay街1600號街區公寓密集，道路狹窄、車流不息，當地住戶多為非裔和西裔。熊西雅的屍體於20日凌晨6時被發現人行道上，21日依然可見地上的血跡。紀念她的人在案發地點，擺放鮮花蠟燭和她的照片。照片裡她笑得一臉燦爛。

民權律師Toni Jaramilla表示，熊西雅的姓氏是來自她柬埔寨的父親，她是亞非裔混血。今年28歲的她有一個三歲男孩，她並不住在案發現場。目前沒人知道她為什麼會來到這裡，以及為什麼會死在這裡。現在全美因為新冠病毒，對亞裔仇恨與日俱增，亞特蘭大發生多名亞裔女性被槍殺致死案件，因此他們初步認為，此案和亞裔仇恨犯罪有關。

民權運動人士、伊斯蘭希望工程計畫負責人Najee Ali 21日為死者及其家屬舉行記者會，他表示，受害人的姨媽Akeisa Lowe 21日從聖地牙哥趕來，熊西雅遇害同一地點，之前也曾發生非裔青年慘死案件，但警方沒有作為，迄今也沒有抓到兇手。

在案發地點聚集了熊西雅的家人和來悼念的人。（記者張宏／攝影）
在案發地點聚集了熊西雅的家人和來悼念的人。（記者張宏／攝影）

康普頓市位於洛杉磯縣西南邊，屬於洛縣警局康普頓分局管區，該分局在過去一年內，發生多起警民衝突事件，社區族裔關係較緊張。 

這次熊西雅家人要求，洛杉磯縣警局進行仇恨犯罪調查。Ali說，在全國範圍內，被謀殺或遭受暴力襲擊的亞裔婦女急劇增加，希望全美能停止這種對少數族裔的仇恨犯罪行為。

熊西雅的姨媽Akeisa Lowe 21日專程從聖地牙哥趕來。（記者張宏／攝影）
熊西雅的姨媽Akeisa Lowe 21日專程從聖地牙哥趕來。（記者張宏／攝影）

熊西雅姨媽Akeisa Lowe淚灑當場，她說，她無法接受這個事實，目前警方還沒有給她任何關於此案的消息。他們也不清楚為什麼熊西雅會出現在這裡，他們本來住在聖地牙哥，但最近搬到了芳塔納(Fontana) ，熊西雅正在努力學習，希望成為美容師。為了支付喪葬費，他們在Gofundme上為她募款，https://www.gofundme.com/f/sias-going-away-service。

據當局消息，槍擊命案發生在周六凌晨6時之前，警方接到報警電話，稱有一名槍擊受害者，隨後發現該受害者的下半身受到槍擊傷害。受害者被送往醫院，隨後宣布死亡。警方的聲明指出：「沒有已知的動機或任何可疑的信息，調查正在進行中。」任何人若有線索，請致電323-890-5500與洛磯縣警局兇殺組聯繫。

亞裔 槍擊 仇恨犯罪

上一則

爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

下一則

美中進出口貨櫃陷瓶頸 價格飛漲

延伸閱讀

亞特蘭大槍擊非種族仇恨犯罪？專家：不是兇嫌說了算

亞特蘭大槍擊非種族仇恨犯罪？專家：不是兇嫌說了算
社媒瘋傳德州商場民眾逃竄躲槍擊 警方：沒證據

社媒瘋傳德州商場民眾逃竄躲槍擊 警方：沒證據
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
南加東谷市燭光活動 紀念亞特蘭大槍擊案受害者

南加東谷市燭光活動 紀念亞特蘭大槍擊案受害者
達拉斯夜店槍擊 一死七傷

達拉斯夜店槍擊 一死七傷
洛杉磯鑽石獅子會 贈腦麻中心防疫物資

洛杉磯鑽石獅子會 贈腦麻中心防疫物資

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19
八旬老翁被鄰居打飛牙齒。（本報檔案照）

世說新聞／打爆頭、偷水果 華人遇惡鄰頭好痛

2021-03-17 13:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」
美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」

習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」
佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們