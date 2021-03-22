華女2死車禍 家人疑與仇恨犯罪有關 盼知情者出面

兩位華裔女生不幸在日前被車撞不治身亡。(CBS)

本報日前報導兩名剛大學畢業的華裔女孩遭遇車禍 身亡，家人懷疑與仇恨犯罪有關，引起社區民眾關注和同情。其家人為受害者發起的募捐網站上，截至21日下午有近873位善心人士共捐款4萬6000餘元。受害者Christine的阿姨Annie表示，Christine的父母會在18日晚從中國 大陸抵達洛杉磯 處理女兒後事。同時呼籲更多有關本案的知情人向警方報告。

Annie 18日表示，案發至今警方遲遲未有下文，她理解警方調查案件需要時間，但警方沒有與受害者家屬溝通過任何進一步後續。她的姪女在案發後被送往附近醫院搶救，但最終未能挽留這個美好的生命。由於當時她沒有攜帶任何身分證明，當家屬找到她後，醫院只讓一名家屬前往確認，之後再無下文。即便家屬要求，其他家人想再去醫院看一眼，也被拒絕。

另一位受害者Isabelle在案發現場，當場宣布身亡，由洛杉磯縣法醫處負責處理。案發當晚法醫處聯絡到其家屬後，由家屬取走受害者個人物品，之後也沒有下文。

目前的狀況讓兩個家庭非常焦慮，他們懇請警方提供一個明確說法。Annie表示，他們不知道肇事車主是誰，此人是否有犯罪紀錄，是否有責任劃分，心中種種疑問無人解答。

Annie表示，如果說發生車禍而導致姪女喪命，可以說是意外；但此案肇事者在撞到人後，不但沒有馬上停下，反而是把兩名受害者拖了約100米才停下汽車。

全美各地近日接連發生各種歧視亞裔仇恨的犯罪事件，這兩位年輕女孩不幸遇難身亡後，雖然警方暫未證實是否為仇恨犯罪，但該案仍引起社區高度關注。

該案受害者Christine的親人Elizabeth Hong在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐，希望幫助Christine兌現她回到出生地中國的最後願望，因此尋求捐款，以支付其父母從中國來接她，及追悼儀式和喪葬等費用，目標是5萬元。

GoFundMe網站：https://www.gofundme.com/f/support-christines-funeral-expenses?utm_source=customer&utm_medium=copy_link_all&utm_campaign=p_cp+share-sheet。