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反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

南加社團追思亞城屠殺案死者 盼亞裔勿做啞裔要反擊

記者王全秀子╱聖蓋博市報導
南加多個社團組織20日在聖蓋博市（San Gabriel）為亞特蘭大按摩店亞裔仇恨犯罪受害者舉辦追思活動。（記者王全秀子／攝影）
南加多個社團組織20日在聖蓋博市（San Gabriel）為亞特蘭大按摩店亞裔仇恨犯罪受害者舉辦追思活動。（記者王全秀子／攝影）

亞特蘭大三間按摩店日前遭遇屠殺，六名亞裔女子身亡。全美各地包括洛杉磯、舊金山、紐約等大都市，20日晚為亞裔仇恨犯罪受害者舉辦追思會，堅決抵制和反擊仇恨犯罪。南加多個社團20日在聖蓋博市（San Gabriel）舉辦追思會，要讓主流社會聽見亞裔的聲音，採用行政和法律措施解決迫在眉睫的問題。

「為什麼非裔遭遇不公時能夠團結一致，為自己發聲「Black Lives Matter」？如今全美各地亞裔遭遇種族歧視及嚴重犯罪案件，難道還能繼續做「啞裔」？聖蓋博居民陳先生在社群媒體上看到，20日聖蓋博大劇院前舉辦「追思亞特蘭大按摩店死難者」活動，義不容辭出席表達自己的訴求。他指出，不僅是亞裔，各個族群都要站出來發聲譴責仇恨犯罪，才能共建和諧社會。

南加活動發起人之一、聖蓋博市華裔副市長丁言喻表示，去年經歷新冠疫情和總統選舉，全國各地發生多起針對亞裔的仇恨犯罪，不僅言語歧視，甚至上升到人身攻擊，有數據顯示這類案件增加了150倍。近日亞特蘭大按摩院發生的仇恨犯罪，有兩位華裔和四位韓裔不幸遇難，令人傷心且氣憤。因此亞裔必須正視社區中正在發生的仇恨犯罪，亞裔不應該默不作聲，必須行動起來譴責這類案件，並杜絕日後再次發生。

丁言喻表示，南加華人社區響應東部「美國華人聯合會」（United Chinese Americans）號召，20日在聖蓋博大劇院發起燭光悼念活動，紀念逝去的無辜生命，呼籲社區廣泛關注針對歧視亞裔的仇恨犯罪，團結全美民眾積極發聲。他提到，疫情期間華人對社區做出了積極的貢獻，出錢出力捐贈個人防護物資。但是，侵害亞裔的仇恨犯罪案件卻持續增加，而亞裔不能再忍氣吞聲，一定要堅決反擊。他希望透過追思活動，向聯邦政府和州政府立法者表達訴求，希望他們能採取實際行動，進一步防範仇恨犯罪和保護亞裔民眾。

該項追思活動得到民選官員、社區領袖及民眾的支持。當晚主辦方邀請角聲牧師為逝者禱告。目前聖蓋博市已採取行動，包括加強與鄰居城市合作預防和打擊仇恨犯罪，民眾成立社區安全自衛隊巡邏商家和交通要道，呼籲市民「見疑即報」（see something say something），才能有效防止犯罪事件一再發生。如果發生緊急情況，民眾應立即撥打911；如果不是緊急情況但也是歧視仇恨犯罪，可以撥打211報案。

社團領袖希望透過追思活動讓主流聽見亞裔聲音，堅決抵制針對亞裔的仇恨犯罪。（記者王...
社團領袖希望透過追思活動讓主流聽見亞裔聲音，堅決抵制針對亞裔的仇恨犯罪。（記者王全秀子╱攝影）

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