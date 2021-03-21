PPP月底截止 申辦要提前數日才有保障

第二輪「薪資保護貸款 計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)正在接受申請，將於月底截止。銀行業內人士提醒各大華裔 業主趕緊申請，不要等到截止日期前，這一輪的申請需要給銀行留出一些時間。

中國 信託銀行高級副總裁、小型商業署貸款組長楊致平(Laurence Yeung)表示，PPP開放申請截止日期為3月31日，有需求的企業或自雇者，應盡快找尋借貸方申請。這和第一輪不太一樣，以前是銀行自己批，這次要聯邦小企業管理署（SBA）批，因此業主們最好不要拖到31日截止之前才提交，要留給銀行一點時間。

他強調正因為要提交給SBA批，因此雖然截止日是31日，但很多銀行自己有內部的截止日。現在還有兩周，要申請的業者最好抓緊時間，可以先問自己的銀行，內部截止日期是何時。

他表示第二輪申請其實很簡單，尤其是15萬元以下。通常填寫申請表時，需要證明有一個季度或全年收入掉25%，但若申請15萬元以下的PPP，這一項暫時可以不用填，在豁免的時候再證明即可。如果用第一輪的數字，審批更加簡單。但如果用2020年的數字，要提供貸方一個更新的薪資信息，不過也不太複雜，希望業主盡快行動。

他還強調，這次因為是SBA批，有時候可能需要補一些文件證明，不是馬上可以審批出來。但此時客戶需要馬上跟銀行溝通，假如沒有拿到批准，最好主動去問銀行什麼原因，需要補什麼文件。他表示SBA一定會告訴銀行原因，但是有時候卡在這這個環節沒有處理的話，最終就沒能獲批。「一定要問」，他舉例有些沒被批准的案子，再去解決一下其實最後是可以獲批的。

他表示，2020年無論有沒有拿過第一輪PPP，2021年都可以再領一次。尤其是20個員工以下小企業，政府尤其鼓勵。此外第二輪也有一些新規定，例如最高只能到200萬元等。業主可以向貸方了解更多。