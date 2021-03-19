我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

紐森坦承 首次重啟犯錯釀病例激增

編譯組／美聯社沙加緬度18日電
紐森接受美聯社專訪，坦承在加州首次重開時犯錯，導致病例反彈激增。（美聯社）
紐森接受美聯社專訪，坦承在加州首次重開時犯錯，導致病例反彈激增。（美聯社）

加州再次大規模重開之際，州長紐森（Gavin Newsom）18日接受美聯社專訪，坦承在去年加州首次重開前，沒有與民眾做好溝通，導致新冠病例在夏初反彈激增。紐森稱，這是一個他們不斷在反省的殘酷教訓。

在頒布全美首個居家避疫令（stay-at-home order）屆滿一年的此時，紐森接受美聯社專訪表示，在居家避疫令實施約七周時，由於加州新冠病例未出現激增，他決定放寬限制。宣布放寬後，餐廳、教堂和其他室內活動迅速恢復營業和服務，甚至在6月中旬紐森頒布口罩令時，酒吧也獲准重開。

紐森說：「我們和各縣、商家企業、各行各業就修改項目和意義進行了溝通，卻忽略了與民眾溝通。事後看來，很顯然，我們沒有把修改項目和意義清楚傳達給民眾，我們其實可以做得更好。」

7月初，新增病例和住院人數開始激增，紐森下令關閉部分商業，並懇求居民不要參加國慶日慶祝活動。這波疫情在夏末開始緩解，但感恩節後再度捲土重來，直到今年1月。

紐森表示，他的政府學到教訓，因此推出一個較容易了解的顏色分級重開系統，從限制最嚴的紫色級別到限制最少的黃色級別，各縣根據病例數、確診率和公平性改變級別。為了完全解除地方官員和民眾對這個系統的困惑，他們最近修改了系統指標，並明確說明在各個級別中，學校、酒吧和其他商業應如何營運。

加州目前正處於再次大規模重開的階段，主題樂園和球場下個月即將重開，大部分的縣已准許餐廳提供室內用餐，許多學校也已準備復課，學生將重回校園。

加州現在正計畫在分級制中加入解除大部分限制的綠色級別。紐森表示，他預期加州能比大多數人相信的更快進入這個級別，但拒絕說明具體細節。

不過，紐森也對變種病毒可能阻礙加州達成群體免疫，以及許多民眾表示不會接種疫苗表示憂心。

此外，紐森表示，他已於15日成立了一個政治委員會對抗罷免他的運動。他抨擊罷免運動是前總統川普的支持者和極端主義者所主導。但罷免運動組織者稱，支持罷免運動者包括所有對紐森防疫工作不滿的各方人士，即便聯署的大多是共和黨人。

紐森 加州 居家避疫

上一則

洛杉磯5歲童對華裔吼：我恨中國，新冠是中國帶來的

延伸閱讀

加快校園安全重開 州長紐森訪阿拉米達市小學

加快校園安全重開 州長紐森訪阿拉米達市小學
罷免紐森最新民調出爐：38%贊成、42%反對

罷免紐森最新民調出爐：38%贊成、42%反對
紐森：罷免我 恐改變參院兩黨力量對比

紐森：罷免我 恐改變參院兩黨力量對比
紐森：聯邦參院有缺將任命非裔女性 范士丹：做好做滿

紐森：聯邦參院有缺將任命非裔女性 范士丹：做好做滿
最新民調：罷免紐森 38%贊成 42%反對

最新民調：罷免紐森 38%贊成 42%反對
紐森備好替代人選 范士丹不離任：會做好做滿

紐森備好替代人選 范士丹不離任：會做好做滿

熱門新聞

首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
住在猶他州奧格登的39歲婦人凱西狄‧庫瑞爾接受第二劑莫德納疫苗四天後死亡。（KUTV）

世界晚報／中年婦人打疫苗後肝衰竭 30小時即宣告不治

2021-03-11 21:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑