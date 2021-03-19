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洛縣警重視仇恨犯罪 開峰會籲防範

記者張宏／洛杉磯報導
洛縣警局警長維拉紐瓦18日舉辦線上「仇恨犯罪峰會」，希望能解決民眾針對亞裔仇恨犯罪的擔憂。（視頻截圖）
洛縣警局警長維拉紐瓦18日舉辦線上「仇恨犯罪峰會」，希望能解決民眾針對亞裔仇恨犯罪的擔憂。（視頻截圖）

美國仇恨亞裔犯罪案日益增加，尤其近日亞特蘭大的亞裔按摩院槍殺案件讓人們擔心是針對亞裔的行動。洛縣警局警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）18日舉辦線上「仇恨犯罪峰會」，希望能解決民眾針對亞裔仇恨犯罪的擔憂。

回顧近幾年洛縣仇恨犯罪案件的數字，維拉紐瓦表示，2019年洛縣發生42起仇恨犯罪（Hate Crimes)，其中主要是針對非裔和西裔，針對亞裔的只有一起。2020年仇恨犯罪有72起，其中針對亞裔的案件增加到四起，在另外發生的90起仇恨事件（Hate Incidents）中，雖然主要還是針對非裔，但是針對亞裔的案件有六起。今年1月到3月14日期間，2月發生兩起和新冠病毒有關，且針對亞裔的仇恨犯罪和仇恨事件，3月的半個月發生兩起針對亞裔的仇恨事件。

「Stop AAPI Hate」在本周發布的一份報告，記錄了2020年3月至2021年2月期間，民眾向該組織報告的3795起仇恨犯罪事件，並指出該數字僅是實際發生的仇恨事件的一小部分。根據該報告，這些事件包括口頭騷擾、人身攻擊、侵犯公民權利等行為，如工作場所歧視或拒絕服務及在線騷擾。

洛縣最近增加反仇恨計畫「LA vs Hate」的資金，為仇恨犯罪和事件受害者提供支持和資源。與此同時，橙縣園林(Garden Grove)市日前舉行守夜活動，紀念在亞特蘭大地區按摩院槍擊事件中喪生的八人。

洛縣警局呼籲民眾要提高警惕，不管身處在哪裡，都要留意誰在你的周圍，尤其晚上在外面不要一味的看手機，要留意身邊的人和事，保持警惕。如發現有人跟踪，可改變方向，呼救或者打911。作為仇恨犯罪的受害者可登錄www.lacrimestopper.org匿名舉報，或致電800-222-tips以及下載P3 TIPS手機應用程式。也可登錄https://211la.org/，報告仇恨犯罪。

洛縣2020年仇恨犯罪和事件發生統計。（視頻截圖）
洛縣2020年仇恨犯罪和事件發生統計。（視頻截圖）

仇恨犯罪 亞裔 洛縣

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