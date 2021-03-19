加州議會通過兩周新冠有薪病假 限25人以上公司

加州議會先前開議時的檔案照。（KTLA）

加州 議會18日通過法案，擴展加州雇員兩周有薪病假適用範圍，且可以回溯至今年1月1日。只要與新冠相關，包括出現病徵、接種疫苗或照顧在家上課的小孩，都可請最多兩周的有薪病假。但適用範圍只有規模在25人以上的公司。

新冠有薪病假至今年9月30日之前都有效，但在立法成案之前已請病假的人，也可追討應得薪津。但這一點也讓許多商業團體與反對者不滿，認為加州只是把社會安全網的責任推到雇主身上，但卻忽略的州政府該做的事。而且因為溯及既往，很多雇主可能因此大傷腦筋，共和黨籍加州參議員葛洛夫（Shannon Grove）就說，這個議案真是一場惡夢。

議案還待州長紐森 簽署，目前仍不確定紐森態度，但依照去年前例，紐森應會同意。

不過對於規模在500人以上的大企業，負擔可能輕很多，因為可以從聯邦獲得稅額抵免（tax credit），每人每天最高可達511元。民主黨 籍參議員斯金納（Nancy Skinner）推算，額度應可抵時薪60元以下的薪津。

身為本案的起草者，斯金納說，能夠通過審議絕對是件好事，因為既能免於新冠擴散，讓生病的員工在家休養，也能讓無症狀感染者先不必到班。

雖然在聯邦補助之外，加州另外核發款項給中小企業，但整體來說小公司還是面臨存續困難，自2020年1月以來營收減少了29%，家數減少34%以上。但因為本案僅要求25人以上的公司給予有薪病假，估計多達400萬名的勞工將被排除，除非他們的雇主願意多費周章，在給他們有薪休假之後，再向聯邦申請抵免額。

因此，就算是支持本案的民主黨籍議員，也顯得進退兩難，因為加州有90%的僱員，其公司規模都在20人以下。民主黨籍參議員杜拉佐（Maria Elena Durazo）就說 ，必要產業勞工被遺棄了。