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最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

洛杉磯5歲童對華裔吼：我恨中國，新冠是中國帶來的

記者邵敏／洛杉磯報導
五歲男童大喊：我恨中國，我不會忘記是中國帶來新冠病毒。（unsplash.com)
五歲男童大喊：我恨中國，我不會忘記是中國帶來新冠病毒。（unsplash.com)

近來全美歧視亞裔的情緒高漲，多地發生不同程度的歧視事件，甚至年幼的孩童，也在大庭廣眾之下說出歧視言論，面對這種情形，華人該如何自處？

好萊塢華裔製片人Jenny，近日帶著家人去河濱縣棕櫚泉（Palm Spring）一家跳蚤市場遊玩，遇上一名五歲左右男童。 「他看上去非常可愛，戴著一副小眼鏡，突然就衝著我們大聲喊：我恨中國，我永遠不會忘記是中國帶來新冠病毒。（I hate China, I'll never forget China bring Covid.）」

Jenny回憶當時場景，覺得又尷尬又傷心，「我完全震驚了，這麼刺耳的話，肯定不是孩子的意思，大概是家長的觀點，孩子這麼小就學會仇恨，難以理解。」Jenny說，男童身邊的家長當時也沒有表示任何歉意，帶著孩子很快離開。

這樣的情況不是個例，家住洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）的華裔Mary去年也遭遇類似經歷，她帶著三歲的女兒在超市買東西，碰到另外一名媽媽也是帶著兩三歲的孩子，「那個孩子看上去比我女兒還小，坐在兒童推車上，他突然就衝著我們大喊：滾回中國去，我恨中國。（Go back to China. I hate China.）」

●仇恨言語出自孩子口格外刺耳

Mary說她當時只覺得難堪，身邊的女兒也被嚇哭了，她一時間也不知道該怎樣跟女兒解釋，「我想那個母親應該會跟我道歉，但她沒有，她笑嘻嘻地帶著孩子離開了。」

疫情一年，華人被歧視事件非常多見，但仇恨的言語從年幼的孩子口中說出，格外刺耳，而被歧視的對像還包括另一名年幼的孩子，造成的心理傷害無法估量。

Gia Blount是巴沙迪那社區學院（Pasadena City College)的教授，從事家長教育和兒童發展教育多年，她對於發生這樣的事覺得非常難過。 「孩子不應學會用這樣的方式表達觀點，新冠疫情造成的傷害，絕對不是個人錯誤，我們都是新冠疫情的受害者。」

Gia說：「家長應該對孩子採取更好的教育方法，幫助孩子理解社會上正在發生的事情，包括新冠疫情，要教他們學會愛、耐心與理解，而不是仇恨。」

對於被歧視的孩童，Gia也指出，家長應該馬上安慰孩子，試著跟孩子解釋為什麼會發生這樣的事情，避免造成不必要的心理陰影，「這不是你的錯，媽媽會保護你，那個小朋友剛才說這樣的話，是因為他不理解。」

種族歧視的言論，無論出自孩子還是成人之口，都是不能容忍的行為。」華裔律師王婧指出，「孩子沒有法律行為能力不能受到制裁，但孩子的言論是受父母家人或者輿論影響。」

●專家：遭遇被歧視應冷靜克制

王婧說，孩子如果因為歧視而發生攻擊行為，比如扔石頭、砸玻璃造成了傷害，那父母當然就要承擔相應的法律責任。

「無論哪個族裔，都不應教育孩子仇恨的觀點，這樣只會讓孩子的世界觀和人生觀變得狹隘，只看到眼前自己認為對的片面的世界，對於越來越複雜的社會，無法擁有客觀正確的認識。」

如果遭遇被歧視，華人該如何處理?

律師劉龍珠指出：「盡量避免介入，最好是迅速離開，這個不是息事寧人，保護自身安全是首要，當然也可以在確定安全的前提下，表達自己不同意對方的觀點，但要冷靜克制，避免捲入糾紛。」

種族歧視 疫情 中國

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