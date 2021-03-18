大麻屋「完美」租客 新苦主：對方連夜搬走 才知受騙

租房子種大麻的現象在華人社區日益普遍。（本報檔案圖）

大麻屋「完美」租客 又有了新苦主！自從本報報導亞凱迪亞 市大麻屋案後，不斷有新苦主致電本報表示，這對看似信用好、收入好的「完美」租客，四處使用類似手段租房種大麻。柯汶納（Covina）一戶華人屋主日前即致電本報，表示她去年年底就是被同一對夫婦給騙了。

王姓屋主表示，去年這對聲稱帶著三個孩子的夫婦租了她在柯汶納市的一處獨立屋，租約一年，在這一年期間，她也曾過去查看。但因為都在外面查看，沒有進去，所以不覺得有何異常。去年底，她詢問對方住的怎麼樣，是否有什麼需要修繕的部分。對方估計擔心房東 起疑，就連夜搬走了，音訊皆無。等她進去室內查看，才發現她的房子變成大麻屋，裡面佈滿了管線和管道，充斥著大麻味道。

雖然房租沒有欠很多，但是在她的房子裡種了一年大麻，房屋修繕可是一個大工程和一大筆費用。近日房屋才算修繕完畢，但此事讓她無心出租，因為擔心再遇到同樣的租客，得不償失。

她表示，只怪她不怎麼看報紙，後來看報紙，才發現她的經歷和亞市屋主幾乎一模一樣，連承租夫婦的身分證件（ID）都是同一對。這批人重複作案多次，警方竟然毫無作為。她希望能聯合其他受害屋主一起發聲，不僅為保護自己的權益，也是為了讓其他房東免受這些人的荼毒，不然真是一點辦法都沒有。

這些大麻屋的租客基本手法是偽裝成高薪、信用好的完美租客，讓屋主防不勝防。他們選擇的目標房屋也是以獨立屋為主，便於隱蔽。入住後，通常不會看到家具搬進來或正常家庭的成員出入，而是先遮掩住窗戶，讓外人看不到裡面的狀況。