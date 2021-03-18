官員、各族裔人權組織齊聚洛杉磯 譴責仇視亞太裔

洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲譴責仇視亞太裔行為。（記者王若然／攝影）

來自各城市的政治官員、各界人權組織代表17日齊聚洛杉磯市中心，譴責近來在新冠疫情中掀起的仇視亞太裔行為。

洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲 （Hilda Solis）首先呼籲大家為亞特蘭大三家按摩院槍擊案受害人默哀，該槍擊案中多數受害人為亞裔 女性。蘇麗絲說：「我為昨晚在喬治亞州逝去的生命默哀，不管發生了什麼，這是對我們所有人的攻擊，這太糟糕了。」她說，在比例上，此時亞裔女性被攻擊的更多，比歷史上任何時候都多。

當天到場的人權組織包括亞美公義促進中心（Asian-Americans Advancing Justice LA）、Coalition for Humane Immigrant Rights、the Muslim Public Affairs Council、The Los Angeles LGBT Center，此外還有知名社會正義推動者James Lawson、人權律師Connie Rice等。

洛縣政府本月初發布數據統計，近日對亞太裔的攻擊事件比以往多兩倍，「Stop AAPI」組織數據顯示在2020年3月到今年2月，有3795起歧視 亞裔的事件發生，並表示，這只是實際發生歧視亞裔事件的一小部分。這些騷擾案件包括言語、身體的攻擊、工作場合的歧視行為、拒絕為亞裔服務或網路騷擾等。

蘇麗絲說：「我們今天站在這裡，因為我們意識到，當一個種族群體被攻擊，會使整個社會支離破碎，會傷害到我們所有人，這讓人痛苦。我們已經舉辦過這樣的記者會很多次了，讓人傷心，但是對每次歧視行為公開譴責都是必要的。」她說，就在一哩外的華埠，老人們不敢上街，對他們造成這樣的傷害是不可接受的。

亞美公義促進中心創始人郭志明（Stewart Kwoh）說，亞裔在19世紀就被當做替罪羊，那時有排華法案。「今天我們不是孤獨的，有眾多組織與我們站在一起。」他說，有約百個組織與亞裔站在一起，共同擊敗對亞裔的歧視。

郭志明2019年因身體原因卸任亞美公義促進中心總裁和執行董事長職位，17日記者會當天因身體原因，在記者會接近尾聲時被救護車送往醫院救治，但據悉身體無大礙。