搶劫變輕罪…SB82提案州議會過首關 華人痛斥惡法中的惡法

2014年47號提案生效後，加州監獄系統提前釋放大批非暴力囚犯，導致地方偷竊案大增及治安惡化。(美聯社)

加州 參議會公共安全委員會16日下午批准了SB82提案「輕微偷竊／小偷小摸」(Petty Theft)，下一步將提交撥款委員會表決。華人代表認為，該項提案忽略了選民的抱怨和擔憂，將使罪犯有恃無恐，會使竊案大增及惡化治安環境，成為47號提案的升級版。

SB82提案由民主黨 籍加州參議員斯金納（Nancy Skinner）推出，她解釋新法可以減少加州監獄人口，降低政府開支，為納稅人省錢，同時也不會縱容罪犯。

但是，閱讀SB82提案內容發現，此案要將加州「刑法」第486條「盜竊」罪劃分為「一級輕微盜竊罪」（Petty theft in the first degree）和「二級輕微盜竊罪」（Petty theft in the second degree）。其中「一級輕微盜竊罪」是指盜竊金額低於950元、可能涉及暴力或恐嚇，但沒有使用武器或造成嚴重傷害，可以改為輕罪，最高處以一年監禁或1000元罰款，或兩罪併罰。「二級輕微盜竊罪」指不涉及武力和恐嚇的盜竊，最高可判六個月刑期或1000元罰款，或兩罪併罰。同時，禁止將任何輕微盜竊罪作為搶劫罪起訴；而且，此法案可以溯及既往，依現行法律被判搶劫罪的犯人可以申請重審重判。

對此，加州平等公義協會會長李少敏(Frank Lee)痛斥，SB82提案是一條「惡法中的惡法」，正當反亞裔 仇恨犯罪案飆漲、亞裔民眾不安之時，民主黨參議員推出SB82 法案，用「輕微盜竊」掩蓋搶劫（Robbery），一律從重罪（felony）降為輕罪（misdemeanor）。如果SB82最終通過，所有非持械行劫、已入獄服刑的罪犯都將釋放；所有待審的同類嫌犯也將從輕發落。因此，他呼籲民眾全力以赴，持續嚴正抗議，如果不能封殺此惡法，民眾難以在加州安居樂業！

阿罕布拉市華裔居民朱菁蕙說，SB82提案就是47號提案的升級版。47提案豁免偷竊物品價值950元以下者不坐牢，導致偷竊案大幅上升，甚至有竊賊攜帶計算器進入商場，算好贓物價值並控制在950元以下。聽起來像是個笑話，但確有其事。當年47號提案的倡導者賈斯康（George Gascon），去年11月選上了洛杉磯縣檢察長，上任以來倒行逆施，居然將罪犯權益置於受害人利益之上，幾個月來民怨四起，現在已陷入罷免危機。

一位不具名的學界人士分析，加州屢屢推出奇葩法案同大環境有關。2014年47號提案以六成支持率公投通過，因此，有人認為這就是多數民意。出於選舉考量，此後政客們又屢屢推出並且相繼通過類似法案。現在，選民應當重新思考，什麼樣的法律才有利於制止犯罪和維護治安，特別是當下反亞裔仇恨犯罪高漲之際。