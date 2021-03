搶劫變輕罪…SB82提案州議會過首關 華人痛斥惡法中的惡法

2014年47號提案生效後,加州監獄系統提前釋放大批非暴力囚犯,導致地方偷竊案大增及治安惡化。(美聯社)

加州 參議會公共安全委員會16日下午批准了SB82提案「輕微偷竊/小偷小摸」(Petty Theft),下一步將提交撥款委員會表決。華人代表認為,該項提案忽略了選民的抱怨和擔憂,將使罪犯有恃無恐,會使竊案大增及惡化治安環境,成為47號提案的升級版。

SB82提案由民主黨 籍加州參議員斯金納(Nancy Skinner)推出,她解釋新法可以減少加州監獄人口,降低政府開支,為納稅人省錢,同時也不會縱容罪犯。

但是,閱讀SB82提案內容發現,此案要將加州「刑法」第486條「盜竊」罪劃分為「一級輕微盜竊罪」(Petty theft in the first degree)和「二級輕微盜竊罪」(Petty theft in the second degree)。其中「一級輕微盜竊罪」是指盜竊金額低於950元、可能涉及暴力或恐嚇,但沒有使用武器或造成嚴重傷害,可以改為輕罪,最高處以一年監禁或1000元罰款,或兩罪併罰。「二級輕微盜竊罪」指不涉及武力和恐嚇的盜竊,最高可判六個月刑期或1000元罰款,或兩罪併罰。同時,禁止將任何輕微盜竊罪作為搶劫罪起訴;而且,此法案可以溯及既往,依現行法律被判搶劫罪的犯人可以申請重審重判。

對此,加州平等公義協會會長李少敏(Frank Lee)痛斥,SB82提案是一條「惡法中的惡法」,正當反亞裔 仇恨犯罪案飆漲、亞裔民眾不安之時,民主黨參議員推出SB82 法案,用「輕微盜竊」掩蓋搶劫(Robbery),一律從重罪(felony)降為輕罪(misdemeanor)。如果SB82最終通過,所有非持械行劫、已入獄服刑的罪犯都將釋放;所有待審的同類嫌犯也將從輕發落。因此,他呼籲民眾全力以赴,持續嚴正抗議,如果不能封殺此惡法,民眾難以在加州安居樂業!

阿罕布拉市華裔居民朱菁蕙說,SB82提案就是47號提案的升級版。47提案豁免偷竊物品價值950元以下者不坐牢,導致偷竊案大幅上升,甚至有竊賊攜帶計算器進入商場,算好贓物價值並控制在950元以下。聽起來像是個笑話,但確有其事。當年47號提案的倡導者賈斯康(George Gascon),去年11月選上了洛杉磯縣檢察長,上任以來倒行逆施,居然將罪犯權益置於受害人利益之上,幾個月來民怨四起,現在已陷入罷免危機。

一位不具名的學界人士分析,加州屢屢推出奇葩法案同大環境有關。2014年47號提案以六成支持率公投通過,因此,有人認為這就是多數民意。出於選舉考量,此後政客們又屢屢推出並且相繼通過類似法案。現在,選民應當重新思考,什麼樣的法律才有利於制止犯罪和維護治安,特別是當下反亞裔仇恨犯罪高漲之際。