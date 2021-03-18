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針對仇恨犯罪 華人：決不能息事寧人

記者啟鉻╱洛杉磯報導

喬治亞州亞特蘭大市16日晚發生三起按摩院槍擊事件，八人死亡，其中六人是亞裔，最新獲悉死者中兩人為華裔。21歲嫌犯被捕，他對警方調查人員表示，他有性癮，因無法抗拒才出手槍擊。雖然嫌犯自稱性癮是槍擊動機，但鑑於近來社會上針對亞裔仇恨犯罪案件增多，引起南加華人社區民眾不安，擔憂自身安危。

部分華人協會已對成員發出警告。社區華人表示，針對仇恨犯罪，華人該反抗就反抗，決不能息事寧人。同時，華裔及亞裔民選官員要發揮作用，督促政府針對仇恨犯罪要有所作為。並從社會教育及懲罰方面，杜絕仇恨犯罪再發生。

東谷華美協會創始人黃樹梧表示，美國種族歧視現象由來已久，他移民美國50年，接觸過各種各樣其他族裔的人，雖然平時稱兄道弟，但對華人總是有著看不起的心態。究其原因，是華人先民最早來美是做苦力，現在的華人被認為又來搶他們的工作。

但華人受傳統文化影響，無論發生什麼事情，總是喜歡息事寧人以德報怨。這種做法反倒助長了美國社會一些歧視華裔、亞裔的人。黃樹梧說，前總統川普為了能競選連任，總是對中國攻擊，發生疫情後，說是「中國病毒」，也讓社會上歧視華人現象加重，如同添了一把火。

黃樹梧表示，對於族裔仇恨犯罪，華人不能息事寧人，該反抗就反抗。同時華人在一些場合要低調不張揚，比如有華人開好車名車招搖過市，這些都容易招致可能不懷好意的其他族裔報復，加重歧視做法。

南加美國華人聯合總會原會長李社潮表示，無論任何社會，仇恨犯罪都是不被允許，一旦出現仇恨犯罪，社會就無法做到公平正義。所以希望拜登政府在制止仇恨犯罪上要有所作為，不止停留在口頭上，要落實到執法層面，勿要任其發展下去惡性循環。

她說，針對美國發生的仇恨犯罪，華人應清醒認識仇恨犯罪不是個案，而是一種社會現象，需要嚴肅對待。作為普通華人居民，首先要依靠政府公權力，消除族裔偏見和歧視；方法是通過政府宣導，還有執法行為去消除。同時華裔、亞裔民選官員應該站出來發聲，突出在美國社會華裔及亞裔群體的影響力及作用。

羅蘭岡華人協會會長暨羅蘭學區教委陳正治表示，美國社會針對亞裔仇恨犯罪案件有增加趨勢。仇恨犯罪動機是偏見，且影響面更廣。如果說普通犯罪針對個體，仇恨犯罪針對的是一個族裔群體，且會連帶到其他族裔。所以對於仇恨犯罪，各個國家法律都應該懲罰較重。對於仇恨犯罪，政府不僅要從教育入手，還要嚴肅執法，勿要讓仇恨犯罪蔓延。

陳正治強調，為了制止仇恨犯罪，更不能對罪犯減輕刑罰，也不能削減警局預算，減少執法人員。

仇恨犯罪 華人 美國

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