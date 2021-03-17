催化轉換器竊案激增 洛縣查獲75萬元贓物

汽車催化轉換器盜竊案在疫情期間飆升。（網路截圖）

洛杉磯 縣警局日前查獲大量遭盜竊的汽車 催化轉換器（catalytic converters），價值約75萬元，拘捕嫌犯19人。新冠肺炎疫情期間，偷盜汽車催化轉換器案件數量飆升。

據Car and Driver網站報導，雖然目前還未有每年全美遭盜竊汽車催化轉換器具體數字，但洛縣 2020年類似案件增加400%。洛縣警局近日對四個地點突襲，拘捕19人，查獲價值約75萬元催化轉換器，以及10萬元現鈔還有非法槍枝。警方表示，若避免催化轉換器被偷，將車停在安全地點是其一方法，或在催化轉換器上刻上車輛標記號碼，並將螺栓焊牢。

就加州來說，類似案件在2020年比上一年增加90%。催化轉換器是汽車減排重要零件，可將一氧化碳和碳氫化合物轉化為二氧化碳和水。自1975年以來，幾乎每輛上市汽車都配備這個零件，電動車除外，也就是每輛車都有可能遭盜竊催化轉換器。

有人為避免催化轉換器丟失，當車輛停泊時，給車胎放氣，這樣由於汽車底盤過低，竊盜就無法鑽入車底實施盜竊。雖然全美保險犯罪局在2015年後停止追蹤催化轉換器盜竊案，但也意味著每個人都了解該案數量在不斷上升。

為避免汽車催化轉換器被盜，專家建議，在光線充足並有監控系統地點停車，或者將催化轉換器接頭螺栓焊牢，也可將車牌序列號碼刻在上面。洛杉磯及Santa Clarita Valley地區執法部門，正在就避免催化轉換器盜竊案發生開展Guard That Auto活動。