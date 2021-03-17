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加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

記者王全秀子／洛杉磯報導

兩名24歲年輕華女在雷克伍市（Lakewood）遭遇車禍不幸遇難，她們都是獨生子女，對其父母來說，這起事故無疑是沉重打擊。受害者Christine的親友日前在募款網站「GoFundMe」發起募捐，目標金額為5萬元，截至16日已募得1萬多元。

由於案發時沒有隨身攜帶身分證，案發後警方無法第一時間通知家屬。而Annie的女兒，也就是Christine的表妹在親屬中，第一個發現Christine失聯。據表妹表示，她和表姊Christine同住，表姊在案發當晚約8時20分出門，和朋友一起去給住在不遠處的姨媽送食物。當晚10時左右，她準備睡覺，表姊還沒回家，她以為表姊在姨媽家玩耍聊天，因此並未起疑。

但到晚12時左右，她發現表姊仍未歸，趕緊給姨媽打電話才得知，表姊當晚根本沒有去過姨媽家，她打電話給表姊及其朋友的手機，但均未接通。心急之下，她深夜開車到附近尋找，發現在社區轉角處有三輛警車。

與此同時，表姊好友Isabelle的先生來電告知，他接到洛縣法醫處電話，得知Isabelle遇難，但此時他們仍不清楚Chirstine下落。輾轉之下，他們在長堤紀念醫院（Long Beach Memorial Hospital）找到Chirstine，但她因傷重在醫院去世。

Annie表示，這兩名女孩剛從大學畢業，是家中獨生女，父母遠在中國。案發時，Isabelle的母親正好來美探親，而Isabelle已經結婚，其丈夫是二代美籍華人。姪女Christine的父母人在中國，近日將趕來美國處理後事。這起事故對兩個家庭造成沉重打擊，他們將尋求律師援助。

Christine的親人Elizabeth Hong在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐，她說，Christine剛從俄勒岡州大畢業，去年成為美國公民，她作為一名會計師正要開始職業生涯，她是個謙虛，且給周圍人帶來愛的人。

Christine是家庭中唯一的孩子，儘管沒有什麼能讓她起死回生，但他們要兌現她回到出生地中國的最後願望。因此尋求捐款，以支付其父母從中國來接她，及追悼儀式和喪葬等費用，任何數額的捐贈都非常感激。

GoFundMe網站：https://www.gofundme.com/f/support-christines-funeral-expenses?utm_source=customer&utm_medium=copy_link_all&utm_campaign=p_cp+share-sheet。

中國 美國公民 GoFundMe

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