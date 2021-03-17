囤放煙花釀災 安大略民宅爆炸 2死多傷

安大略市16日發生民宅儲存煙花大爆炸，死傷多人。圖為爆炸後升起的磨菇雲 。（NBC)

安大略市16日社區發生大爆炸，經查確認是民宅儲存大量用於銷售煙花導致。爆炸引發火災，多棟建築損毀，導致二人死亡，多人受傷，附近社區居民疏散。目擊者說，爆炸騰起濃煙，距離數哩外就能看到。

安大略市消防局局長Ray Gayk表示，爆炸及火災發生在當日午後約12時30分，位於San Antonio街和Maple路交口處一棟民宅。爆炸導致民宅內二人死亡，身分尚未確認，其他人受輕傷。死傷者或在住宅內及附近，有的僥倖從現場逃出。爆炸住宅及附近建築物也發生火災，有的窗子被震碎，有的房屋損壞。

消防員起初無法靠近有連環爆炸住宅，了解損毀程度。一個警方爆破小組進入清理現場剩餘爆炸物。聯邦調查局、菸酒火器管制局、加州 消防局等單位都到場加入調查。

有目擊者從現場看到，位於爆炸地點的一棟住宅完全損毀，冒起濃煙，在消防員試圖上前清理現場時，還能聽到爆炸聲響。附近其他建築損壞嚴重，尚沒有報導還有多少傷者，如何導致爆炸發生。大爆炸騰起高高煙霧，遠到安那罕及河濱市都能看到，起初大爆炸後，隨後還發生數次連環小規模爆炸。

爆炸發生後，警方對附近社區居民下達緊急疏散令，疏散社區包括在Fern路和San Antonio街之間的社區居民，還在De Anza社區中心設立臨時護理站 。