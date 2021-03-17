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民調：逾1/5加州人不打算接種疫苗

記者邵敏／洛杉磯報導
疫苗會讓免疫力降低？逾五分之一加州人不願接種疫苗。(unsplash.com)
疫苗會讓免疫力降低？逾五分之一加州人不願接種疫苗。(unsplash.com)

一項新的獨家民意測驗顯示，略超過五分之一的加州受訪者表示，不打算接種疫苗，同樣也是五分之一的受訪者表示已接種疫苗。幾乎一半的人表示，只要有資格將盡快接種疫苗，另有12.5％的受訪者表示，計畫接種疫苗，但不會立即進行。

46.6％的共和黨受訪者表示，他們不打算接種疫苗，僅有3.9％的民主黨人和24.5％的獨立黨派人士表示不會接種疫苗。

這項民意調查周一由Emerson College Polling和Nexstar Broadcasting Inc.的六家加州電視台發布，包括KTLA。它對全州超過1000名註冊選民進行調查，誤差幅度為正負3個百分點。

Emerson College Polling董事Spencer Kimball指出，不打算接種疫苗的人中，很大一部分表示會在室內餐廳吃飯或參加體育比賽，他建議容易感染新冠肺炎的弱勢群體，在參加這些活動時要做好個人防範。

華人來說，他們接種疫苗的態度也是大相徑庭。很多華人民眾不符合疫苗接種資格，但願意排長隊等候七、八個小時，接種一些醫療中心提供的「剩餘疫苗」。而一些華人已經符合疫苗接種資格，卻不願接種。

瑞秋是巴沙迪那市一家高級餐廳的服務生，符合疫苗接種資格，她說會接種疫苗，但不是現在，她想再觀望一段時間，看看疫苗的副作用究竟有多大，平時她會嚴格做好個人防護措施，相信感染風險還是很少。

在天普市郵局工作的張先生，明確表明自己不會接種新冠疫苗。張先生說，一般疫苗需要多年才能研製成功，而新冠疫苗研發不到一年，他對新疫苗沒有信心。 「是藥三分毒，任何藥都會有副作用，我相信自身的免疫力，疫情一年多我正常生活沒有被感染，家人也都安好，所以我不會考慮注射疫苗。 」

而對於加州疫苗的推出和分發，這項最新民意測驗顯示近43％的受訪者將其評為「優秀 」或「好」，超過57％的人將其評為「一般」或「差 」 。調查同樣顯示，有43％的加州人對疫苗資格有充分了解，37.5％的受訪者只是有些了解。

對於戴口罩的態度，近四分之三的受訪者表示，口罩強制令是正確的或遠遠不夠。

這項民意調查還訪問了選民對罷免加州州長紐森（Gavin Newsom）的態度，調查結果顯示沒有足夠的支持者提出將他免職，更多民眾希望在2022年連任時將州長替換掉。

疫苗 加州 華人

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