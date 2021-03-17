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民調：近半加州人不返堂食 華人樂在其中

記者邵敏／洛杉磯綜合報導

一項新的獨家民意測驗顯示，更多的加州民眾對返回室內用餐、戶外體育賽事猶豫，不願回到新冠大流行前的正常活動中。

近一半的受訪者表示，此時不會選擇在餐廳室內用餐，同樣也是近一半受訪者表示，不會參加體育賽事。

這項民意調查周一由Emerson College Polling和Nexstar Broadcasting Inc.的六家加州電視台發布，其中包括KTLA。它對全州超過1000名註冊選民進行調查，誤差幅度為正負3個百分點。

該民意調查是在加州重新開放的大環境下進行，目前越來越多地方正在擴大室內用餐、以及計畫下月讓人們回到主題公園和運動設施中。到本周三，加州近4000萬居民中，超過90％的人口將走出新冠疫情的紫色等級。 

調查還發現，年齡大的受訪者更多地做好了正常活動的準備，年齡較小的受訪者則更加謹慎。

超過61％的18至29歲的受訪者表示，他們不會在室內用餐；而50歲以上的受訪者中有近一半表示會在室內用餐。在體育賽事數據中發現了類似的年齡趨勢，50歲以上的人近一半願意參加；18至29歲的受訪者中，只有略多於三分之一的人願意參加。

但對華人來說，情形有些不同，堂吃就餐熱情高漲。洛杉磯縣15日開放堂食的第一天，華人民眾早上9時就來餐廳排隊，有的已預訂好包廂準備與家人好友相聚。餐廳經理更是表示，當天晚上的包房已經被訂滿，未來一周的晚上包廂也已陸續被預訂。

羅斯密市一家華人餐廳計畫16日開放堂食，但華人老饕們等不及，提前一天就早早地等在門口，前來就餐的有長者也有年輕人，對華人來說，吃飯聚會是很重要的社交環節，很多華人都希望從恢復堂食開始，讓生活逐漸恢復正常。

民意測驗顯示，近一半受訪者表示不會參加體育賽事。（KTLA5）
民意測驗顯示，近一半受訪者表示不會參加體育賽事。（KTLA5）
民意測驗顯示，近一半受訪者表示此時不會選擇在餐廳室內用餐。（KTLA5）
民意測驗顯示，近一半受訪者表示此時不會選擇在餐廳室內用餐。（KTLA5）

華人 加州 疫情

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