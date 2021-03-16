我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

被要求「走回墨西哥」 無證客啜泣：拜登答應過我們

洛縣解封進入紅色階段 四訣竅防疫保平安

記者謝雨珊／洛杉磯報導
洛縣縣政委員Holly Mitchell鼓勵大家施打疫苗。（線上截圖）
洛縣縣政委員Holly Mitchell鼓勵大家施打疫苗。（線上截圖）

洛杉磯縣15日進入疫情限制較少的紅色階級，餐廳室內用餐、影院、健身房、博物館和動物園均可重新開放。少數族裔中心當日邀請多位政府官員，探討疫苗與社區如何加強抵抗新冠病毒。洛縣衛生局官員強調，室內活動雖已部分開放，建議民眾仍以室外活動為主，避免染上新冠病毒。

洛縣衛生局官員Muntu Davis提供四個防疫訣竅說，戶外活動永遠比室內安全；外出必須戴上口罩，戴兩層口罩更好；若曾接觸染疫者或出現新冠症狀，盡快做新冠檢測；符合接種資格，盡快預約接種疫苗。

邁入紅色階級後，洛縣的電影院允許25%客容量，且必須預約座位。餐廳允許開放25%客容量室內用餐，桌子之間須保持八呎距離；每桌限六人並來自同一個家庭；戶外用餐從限一個家庭增加至三個家庭最多六人。博物館和動物園可室內運營，只能有25%客容量。零售店和購物中心的室內客容量，從25%增加至50%。

Davis在線上指出，健身房因運動關係，易出現口沫傳染，因此室內運營暫時只開放10%客容量。

紅色等級允許私人室內聚會最多可有三個不同家庭的人們，但需戴口罩並保持社交距離。縣衛生局針對已接種疫苗人士提出社交守則。Davis表示，已接種疫苗人士可互相在室內聚會，不必戴口罩或保持社交距離。接種疫苗人士只能跟一個未施打疫苗者的家庭在室內聚會，且這一個家庭的成員必須沒有染疫風險。即便紅色階級放寬了聚會規定，建議大家最好還是在戶外聚會，減少染疫風險。

有民眾擔心變種病毒在美國越發猖獗，該如何預防？Davis表示，多樣的變種病毒傳染力都很強，可能導致更多人生病。衛生局持續在觀察疫苗對變種病毒是否有效。繼續保持社交距離、戴口罩、勤洗手等防疫準則，均能有效防範變種病毒纏身。

洛縣縣政委員Holly Mitchell鼓勵大家施打疫苗。她表示，接種疫苗免費，且不會詢問民眾移民身份。民眾可致電(833) 540-0437，或者上洛縣網站（https://tinyurl.com/LAVAXAPPTS），或透過社區組織「推廣者」（promotoras）預約接種。「推廣者」服務弱勢社區，協助弱勢民眾克服接種疫苗可能遇到的阻礙，例如沒有交通工具或網路可用。

洛縣衛生局官員Muntu Davis。（線上截圖）
洛縣衛生局官員Muntu Davis。（線上截圖）

疫苗 洛縣 變種病毒

上一則

流行病學專家黃重德：打疫苗只確保3個月有效

下一則

加州首出現巴西變種病毒：傳染性更強、再感染率高

延伸閱讀

促川普鼓勵支持者打疫苗？拜登：鄰居可能比他有說服力

促川普鼓勵支持者打疫苗？拜登：鄰居可能比他有說服力
德、法、義都停打AZ疫苗 憂血栓風險 待歐盟再評估

德、法、義都停打AZ疫苗 憂血栓風險 待歐盟再評估
南加角聲醫療中心全中文預約疫苗 一個電話就可以

南加角聲醫療中心全中文預約疫苗 一個電話就可以
流行病學專家黃重德：打疫苗只確保3個月有效

流行病學專家黃重德：打疫苗只確保3個月有效
挪威又一醫護人員接種AZ疫苗後死亡

挪威又一醫護人員接種AZ疫苗後死亡
AZ疫苗疑釀血栓事件 德國加入歐洲國家停打AZ疫苗行列

AZ疫苗疑釀血栓事件 德國加入歐洲國家停打AZ疫苗行列

熱門新聞

參院版本紓困法案提出，在2020年領取失業金的年收入15萬元以下家庭（household)，1萬200元可以不課稅。（本報檔案照）

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

2021-03-08 20:39
庫卡蒙加牧場市母女命案現場住宅。（記者啟鉻／攝影）

庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃

2021-03-09 02:20
首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
案發的民宅。（記者啟鉻╱攝影）

南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔

2021-03-08 17:48
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案

彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」