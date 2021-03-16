洛縣解封進入紅色階段 四訣竅防疫保平安

洛縣縣政委員Holly Mitchell鼓勵大家施打疫苗。（線上截圖）

洛杉磯縣15日進入疫情限制較少的紅色階級，餐廳室內用餐、影院、健身房、博物館和動物園均可重新開放。少數族裔中心當日邀請多位政府官員，探討疫苗 與社區如何加強抵抗新冠病毒。洛縣 衛生局官員強調，室內活動雖已部分開放，建議民眾仍以室外活動為主，避免染上新冠病毒。

洛縣衛生局官員Muntu Davis提供四個防疫訣竅說，戶外活動永遠比室內安全；外出必須戴上口罩，戴兩層口罩更好；若曾接觸染疫者或出現新冠症狀，盡快做新冠檢測；符合接種資格，盡快預約接種疫苗。

邁入紅色階級後，洛縣的電影院允許25%客容量，且必須預約座位。餐廳允許開放25%客容量室內用餐，桌子之間須保持八呎距離；每桌限六人並來自同一個家庭；戶外用餐從限一個家庭增加至三個家庭最多六人。博物館和動物園可室內運營，只能有25%客容量。零售店和購物中心的室內客容量，從25%增加至50%。

Davis在線上指出，健身房因運動關係，易出現口沫傳染，因此室內運營暫時只開放10%客容量。

紅色等級允許私人室內聚會最多可有三個不同家庭的人們，但需戴口罩並保持社交距離。縣衛生局針對已接種疫苗人士提出社交守則。Davis表示，已接種疫苗人士可互相在室內聚會，不必戴口罩或保持社交距離。接種疫苗人士只能跟一個未施打疫苗者的家庭在室內聚會，且這一個家庭的成員必須沒有染疫風險。即便紅色階級放寬了聚會規定，建議大家最好還是在戶外聚會，減少染疫風險。

有民眾擔心變種病毒 在美國越發猖獗，該如何預防？Davis表示，多樣的變種病毒傳染力都很強，可能導致更多人生病。衛生局持續在觀察疫苗對變種病毒是否有效。繼續保持社交距離、戴口罩、勤洗手等防疫準則，均能有效防範變種病毒纏身。

洛縣縣政委員Holly Mitchell鼓勵大家施打疫苗。她表示，接種疫苗免費，且不會詢問民眾移民身份。民眾可致電(833) 540-0437，或者上洛縣網站（https://tinyurl.com/LAVAXAPPTS），或透過社區組織「推廣者」（promotoras）預約接種。「推廣者」服務弱勢社區，協助弱勢民眾克服接種疫苗可能遇到的阻礙，例如沒有交通工具或網路可用。