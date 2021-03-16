紀欣然謀殺犯改判試圖搶劫罪 關3年即將提早出獄

南加州大學(USC)中國留學生紀欣然。（南加大圖片）

由於加州一項近年生效、對罪犯更寬大的法律，使原先以謀殺中國留學生 紀欣然被定罪的一名男子，在服刑三年後即將提早出獄，遭到紀欣然家人的嚴厲譴責。

洛杉磯 高等法院15日裁定，南加州大學 (USC)中國留學生紀欣然被毆打致死案中，駕駛共犯車輛的被告卡曼（Jonathan Del Carmen），罪名由二級謀殺降至試圖搶劫罪（attempted Robbery）。由於控罪減輕，且卡曼已服滿被判入獄三年刑期，可望刑滿出獄。

洛杉磯高等法院法官George Lomeli表示，按照加州新的重罪刑罰法案下做出這樣的決定，他別無選擇。他聽取檢察官John Mckinney的說法，後者表示沒有足夠證據顯示卡曼對人命的冷漠。而這一點是構成謀殺罪成立的必要證據。

卡曼此前在2014年7月24日發生的紀欣然案件中，被判二級謀殺罪。他當時19歲，與另外三名被告共同參與了紀欣然搶案。紀欣然當時被扳手和球棒毆打致死。

John Mckinney表示，雖有證據顯示，卡曼作為司機全程參與搶劫案，並幫助其他被告逃離，但卡曼看到紀欣然被毆打時，他將車開走。卡曼當時也明確告知其他被告，他不想參與接下來的另一樁搶劫。

在卡曼被定罪時，根據當時的法律，被告即使沒有直接參與謀殺，但如果事件有「自然的、可能的後果」，在這種情況下被告可以被控一級謀殺罪。但隨著2018年民主黨籍州長布朗（Jerry Brown）簽署生效的SB1437法案，之後直接參與謀殺者，只有在能夠證明表現出極度無情的態度，才可以被判一級謀殺罪。

John Mckinney說，「法律就是法律。」他說也重新對其他類似的案子做了複閱，根據現行法律，很明顯的卡曼「是可以被取消謀殺罪的。」

法官George Lomeli批准了檢察官的要求，他說，「即使法院可能很猶豫這麼做，但法院對此無自行裁量權，只能批准。」

一位紀欣然家人代表表示，卡曼由一級謀殺罪變成二級謀殺罪，這對紀欣然的家人來說就已經很難接受了，現在更是讓他們無法接受。她說，「立法者在制定法律時，應該時刻想著被害人家人的感受。」即使紀欣然案已經過去七年，其家人依然無法接受事實。

法官George Lomeli再次表示他別無選擇，並對卡曼判處三年監禁，這是對「企圖搶劫罪」所能判處的最高刑期。卡曼目前已經服滿刑期。

紀欣然案中的被告Alejandra Guerrero和Alberto Ochoa被判終身監禁，且不得假釋。因兩人在作案時未成年，上訴法庭曾要求法官George Lomeli對其「年齡因素」進行考量，均被George Lomeli駁回。本案中另一被告Andrew Garcia被判終身監禁不得假釋，他也上訴失敗，法院去年8月拒絕重審他的案子。