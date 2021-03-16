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開放堂食首日 只開放25%空間 但民眾早上9點就排隊

記者張宏／蒙特利公園市報導
888海珍雖然16日才開放堂吃，但是客人15日就來了。（記者張宏／攝影）
888海珍雖然16日才開放堂吃，但是客人15日就來了。（記者張宏／攝影）

加州老饕們憋足一年，終於憋不住了，洛杉磯縣3月15日開放堂食的第一天，民眾早上9點就來餐廳排隊。雖然只能開放25%空間，但對於那些從去年3月迄今一整年沒上館子用餐的人，是久旱逢甘霖。民眾無懼雨天，有的一早就來排隊，有的預訂好包廂為和好友相聚，人們都希望能慢慢恢復正常。

影音來源：記者張宏

在羅斯密市的888海珍餐廳本來計劃16日開放堂食，15日安排清洗地毯和擺位置。但是民眾太熱情，15日早上9時就有客人等在門口，就是想第一時間感受堂食。就餐的客人有長者也有年輕人。聖蓋博市林太太和先生來用餐，她說，好久沒出來飲茶，很懷念那個感覺，所以15日一早就來了。雖然能點外賣，但在餐廳吃和在家吃是兩個感覺。希望從恢復堂食開始，生活能夠慢恢復正常。

有很多華人不知道已恢復堂吃的事，所以一些餐廳在門口拉出堂吃和外賣的橫幅。（記者張...
有很多華人不知道已恢復堂吃的事，所以一些餐廳在門口拉出堂吃和外賣的橫幅。（記者張宏／攝影）

餐廳經理Lucky表示，客人太熱情了，未來一周晚上包廂也陸續被預訂。15日一天陸續有客人前來就餐，為答謝大家支持，16日正式開放堂食，會給堂食客人特別優惠，原價25元的黃金一品雞只要15元，招牌螃蟹油飯和龍蝦伊麵只要30元。為給客人安心的就餐環境，員工都已接種疫苗，且現場多部空氣淨化器同時運轉，衛生局也規定客人除了就餐時摘下口罩以外，其他時間都要佩戴口罩，即使去洗手間也要戴口罩。

亞凱迪亞的上海灘餐廳15日已開放堂吃，桌子之間保持安全距離。（記者張宏／攝影）
亞凱迪亞的上海灘餐廳15日已開放堂吃，桌子之間保持安全距離。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞市上海灘餐廳15日已開放堂食，服務生表示，雖然15日一天陰雨連綿，但阻擋不了民眾想外出就餐的熱情，大家這一年在家裡是憋壞了，尤其老饕們。15日陸續有四、五桌客人，晚上還有客人預訂包廂，大家都想在餐廳吃到最原汁原味的上海菜，同時充滿人氣的就餐環境，也是大家想堂食的重要原因之一。

廚房逐漸恢復熱火朝天的忙碌。（記者張宏／攝影）
廚房逐漸恢復熱火朝天的忙碌。（記者張宏／攝影）

還有很多華人不知道已恢復堂食的事，所以一些餐廳在門口拉出堂食和外賣的橫幅。華人朱先生表示，相信隨著疫情好轉，人們會慢慢恢復堂食和正常社交。好多朋友都已經一年沒見面，甚為想念，對華人來說，吃飯聚會是很重要的社交環節。

華人 亞凱迪亞 加州

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