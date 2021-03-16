領失業金須繳稅 加州EDD稅表出爐

加州就業發展局（EDD）近日以中文及多種語言公佈1099G稅表信息，提醒民眾報稅。（EDD官網截圖）

報稅季到了，民眾若在過去一年中領取失業救濟金，須繳稅。加州就業 發展局（EDD）近日以中文及多種語言公布1099G稅表信息，提醒民眾報稅。該稅表是加州就業發展局向納稅人出具的應納稅總收入紀錄，包括加州失業救濟金，包括帶薪家庭假福利等，該表格會報至國稅局（IRS）。

失業金詐騙 盜領猖獗，如果民眾尚未收到失業救濟金，但已經收到1099G表格，則意味著遭遇詐騙，可能被詐騙犯盜用了姓名、地址或社安號碼遞交非法申請。

如果民眾從加州就業發展局領取失業救濟金（unemployment compensation）將會收到1099G表格，並且必須將該救濟金作為收入在聯邦報稅表中申報，但失業救濟金免課加州所得稅。

應納稅失業救濟金包括：作為失業保險（Unemployment Insurance）福利的替代品而獲得的殘障保險福利；災難失業救援福利；帶薪家庭福利；大流行失業補助福利；失業保險福利如聯邦延長救濟，工資損失援助，大流行緊急失業救濟金，大流行額外救濟金。

加州就業發展署表示，由於申請失業救濟的人數極多，國稅局允許加州就業發展署在2月前處理1099G稅表，如果民眾在其失業金帳戶的2020表格上看到的金額為「0元」，則表明稅表尚未處理完畢，稍後更新。如果民眾沒有透過電子郵件註冊，將會透過信件收到紙質表格。如果民眾對1099G表格有任何問題，可致電：1-866-401-2849。

失業金詐騙盜領猖獗，如果遇到詐騙應馬上採取行動，可到加州就業發展局官網，選擇1099G表格舉報詐騙，或致電：1-866-401-2849。當加州就業發展局發現民眾遭遇詐騙時，會刪除該失業金領取人的申請，並發送新1099G表。有關EDD相關問題可蒐尋edd.ca.gov。