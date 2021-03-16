我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億908萬劑疫苗 27.5%成人接種

WHO將公布新冠起源報告 中野生動物農場或為源頭

領失業金須繳稅 加州EDD稅表出爐

記者王全秀子／洛杉磯報導
加州就業發展局（EDD）近日以中文及多種語言公佈1099G稅表信息，提醒民眾報稅。（EDD官網截圖）
加州就業發展局（EDD）近日以中文及多種語言公佈1099G稅表信息，提醒民眾報稅。（EDD官網截圖）

報稅季到了，民眾若在過去一年中領取失業救濟金，須繳稅。加州就業發展局（EDD）近日以中文及多種語言公布1099G稅表信息，提醒民眾報稅。該稅表是加州就業發展局向納稅人出具的應納稅總收入紀錄，包括加州失業救濟金，包括帶薪家庭假福利等，該表格會報至國稅局（IRS）。

失業金詐騙盜領猖獗，如果民眾尚未收到失業救濟金，但已經收到1099G表格，則意味著遭遇詐騙，可能被詐騙犯盜用了姓名、地址或社安號碼遞交非法申請。

如果民眾從加州就業發展局領取失業救濟金（unemployment compensation）將會收到1099G表格，並且必須將該救濟金作為收入在聯邦報稅表中申報，但失業救濟金免課加州所得稅。

應納稅失業救濟金包括：作為失業保險（Unemployment Insurance）福利的替代品而獲得的殘障保險福利；災難失業救援福利；帶薪家庭福利；大流行失業補助福利；失業保險福利如聯邦延長救濟，工資損失援助，大流行緊急失業救濟金，大流行額外救濟金。

加州就業發展署表示，由於申請失業救濟的人數極多，國稅局允許加州就業發展署在2月前處理1099G稅表，如果民眾在其失業金帳戶的2020表格上看到的金額為「0元」，則表明稅表尚未處理完畢，稍後更新。如果民眾沒有透過電子郵件註冊，將會透過信件收到紙質表格。如果民眾對1099G表格有任何問題，可致電：1-866-401-2849。

失業金詐騙盜領猖獗，如果遇到詐騙應馬上採取行動，可到加州就業發展局官網，選擇1099G表格舉報詐騙，或致電：1-866-401-2849。當加州就業發展局發現民眾遭遇詐騙時，會刪除該失業金領取人的申請，並發送新1099G表。有關EDD相關問題可蒐尋edd.ca.gov。

加州 就業 詐騙

上一則

歧視亞裔？華女路見不平、聲援被嗆：找妳丈夫來

下一則

居家避疫滿周年 洛縣疫苗接種擴至清潔工、遊民

延伸閱讀

罷免加州州長最新民調：贊成38%、反對42%

罷免加州州長最新民調：贊成38%、反對42%
加州出現首例巴西變種病毒：傳染性更強、再感染率高

加州出現首例巴西變種病毒：傳染性更強、再感染率高
加州有更多CVS藥店加入疫苗接種 不少分店位於華人區

加州有更多CVS藥店加入疫苗接種 不少分店位於華人區
失業金延遲入帳 6個原因

失業金延遲入帳 6個原因
沒領紓困失業補助金卻收到稅表？小心詐騙找上門

沒領紓困失業補助金卻收到稅表？小心詐騙找上門
紐森承認處理疫情有誤 但罷免非公衛危機

紐森承認處理疫情有誤 但罷免非公衛危機

熱門新聞

參院版本紓困法案提出，在2020年領取失業金的年收入15萬元以下家庭（household)，1萬200元可以不課稅。（本報檔案照）

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

2021-03-08 20:39
庫卡蒙加牧場市母女命案現場住宅。（記者啟鉻／攝影）

庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃

2021-03-09 02:20
首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
案發的民宅。（記者啟鉻╱攝影）

南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔

2021-03-08 17:48
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」
韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」