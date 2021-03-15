紐森承認處理疫情有誤 但罷免非公衛危機

加州州長紐森日前接受訪問時，對遭罷免一事提出回應，承認領導新冠肺炎疫情存在錯誤，但他認為罷免行動是政治議題，而非公共衛生事件。(FOX電視台)

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）正面回應選民正在發動罷免他的問題，他承認在處理新冠肺炎疫情存在錯誤，但他認為罷免行動是政治議題，而非公共衛生危機。

紐森日前接受KQED訪問時說，他認為，反對者正盯著他目前推動的漸進式政策議程，這與移民有關，也關於醫療與健保政策、刑事司法改革等政策。也與我們的清潔空氣、清潔水計畫等環境戰略相關。

美聯社報導，參與罷免的組織者是共和黨人，他們聲稱已收集近200萬個簽名，遠高於3月17日強制選舉所需的150萬個簽名。共和黨在加州僅有24%註冊選民，但組織者表示，他們正吸引民主黨人與獨立人士加入。

加州新冠肺炎病例於去年冬季激增，罷免紐森的行動變得愈發火熱，許多人因學校和商家關閉變得沮喪，而紐森卻在同時間於舊金山北部一家高檔法國餐館「法國洗衣房」參加晚宴，引發眾怒。

紐森說，很顯然地，他後悔參加那場晚宴。「這件事是您永遠無法挽回的，那是個錯誤，沒有人隱藏」。

這位民主黨州長，今年早些時候也面臨加州疫苗 施打緩慢的批評。對此他說，在領導加州對抗疫情上，他得到了教訓。他承認，隨著過去一年加州限制的變化，加州在教育和公眾溝通方面可做得更好。

此外，加州還應該更早對受災最嚴重地區進行優先考慮，包括對非裔和西裔社區分發新冠肺炎疫苗。他已宣布，州府將替最脆弱社區的居民，預留約40%的疫苗。

他說，目前最大挑戰仍是疫苗供應問題，他預計未來六周內，疫苗供應量將大量增加。他說，加州現在需在一些特殊困難社區中進行「上門到府」疫苗接種，因為不是每個人都有辦法線上瀏覽預約施打系統，或前往大規模接種站。

紐森也表示，在加州1萬1000多所學校中的9000多所學校，已重新開放，或有了重啟日程。近期批准的數十億元加州和聯邦援助資金，應有助於確保校園能提供暑期課程和其他補充性學習，以彌補失去的時間。

當被問到是否接種疫苗時，53歲的紐森說，他會等到65歲以下健康成年人都能施打時，才會進行接種。